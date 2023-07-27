Как быстро собрать осколки стекла: 5 лайфхаков

Как собрать осколки стекла?

Первый шаг

Неотложная мера — это убрать из комнаты детей и домашних животных, убедившись, что они не уносят на себе осколки стекла. Дальше действуем одним или несколькими сразу способами, которые вам понравятся.

Пылесос

Вы по максимуму собрали веником, все, что могли. Теперь очередь пылесоса. Многие снимают обычную насадку и сразу начинают собирать стеклышки трубой или вертикальной насадкой — так делать не стоит. Сначала пройдитесь по полу обычной насадкой, а вот для углов и плинтусов можно использовать вертикальную насадку или вообще обойтись без нее. Также с обычной насадкой стоит почистить и ковер, если он лежал рядом.

За сам агрегат не беспокойтесь: современные пылесосы легко проглатывают осколки, отправляя их в контейнер. Вам останется лишь опустошить его прямо в пакет, а потом выбросить в мусоропровод. Сразу же имеет смысл вынести и мусорный пакет.

Совет: уборку производим только в перчатках. Плотных, типа садовых.

Скотч или липкая лента

Если «место трагедии» не очень обширно, например речь идет о кухонной столешнице, то можно использовать скотч или липкую ленту, пройдясь по поверхности и стыкам со стеной. Желательно предварительно смести стеклышки щеткой для уборки крошек со стола в совочек.

Не лишним будет приклеить скотч к плинтусам — полу (даже если чашка разбилась на столе), а потом просто оторвать его, аккуратно скомкать и выбросить. Некоторые используют для удаления мелких осколков обычный валик с липкой лентой, которым чистят одежду. Выбор за вами.

Полотенца обычные и бумажные

Что касается обычных полотенец, то это должны быть те, которые вам не жалко потом выкинуть. Или воспользуйтесь старыми тряпками. Их следует намочить и разложить в эпицентре «взрыва». Пусть они полежат так минут десять, чтобы стеклышки прилипли, а затем полотенца нужно осторожно собрать и, свернув, выбросить в ведро. Так поступить нужно и с другими тряпками и с бумажными полотенцами.

Совет: очень часто посуда бьется, когда мы достаем ее из шкафчика над раковиной. Чтобы избавиться от осколков в мойке, сначала уберите оттуда всю посуду (на всякий случай напомним: любые осколки убирают только в плотных перчатках) и крупные элементы стекла. Затем берем щетку с длинной ручкой или плотную губку среднего размера и собираем — гоним в угол то, что разбилось в дребезги. Аккуратно сгребаем и выбрасываем вместе с губкой в ведро. Щетку промываем. Со слива снимаем сетку и пускаем струю воды, чтобы сильным напором смыть микрочастицы стекла.

Как собрать мелкие осколки лопнувшей лампочки

Отдельный разговор. Но затронуть этот момент стоит, потому что «разбросать» осколки при взрыве она может за несколько метров от себя. А потому не ограничивайтесь уборкой одной комнаты, где это произошло. Уберите пылесосом близлежащие помещения, потом помойте пол шваброй, желательно такой тряпкой, которую можно выбросить. Если у вас швабра с тряпкой — насадкой, лучше сделать влажную уборку руками в перчатках. Также не забудьте осмотреть мебель в комнате: кровать, диван, кресла, даже кошачьи лежаки - домики. Если есть ручной пылесос — отлично, или используйте липкую ленту.

В любом случае, после того как вы убрали стекло, нужно помыть пол во всей квартире, а во время уборки и какое-то время после ходить дома лучше в обуви с толстой подошвой. На всякий случай.