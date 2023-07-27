6 вариантов силиконовых щёток на все случаи жизни

Щетка-массажёр для кожи головы

Такие щетки позволяют легко расчесывать спутанные пряди и делать мягкий и очень приятный расслабляющий массаж. В итоге активизируется кровообращение, улучшается питание волосяных луковиц, нормализуется работа сальных желез и дополнительно стимулируется рост волос. Щетку используют во время мытья головы или вместе с бальзамом. Плавными круговыми, слегка надавливающими, движениями массажер водят по коже головы, а затем ополаскивают голову, как обычно.

Силиконовый коврик для мытья ног и тела

Такой массажный коврик подойдет для ванны, душевой кабины или сауны. Он крепится на присосках к полу или к стене, так что при желании можете «почесать» себе и спину. Коврик не только хорошо очищает, но и обеспечивает мягкий массаж, улучшая самочувствие и расслабляя. Особенно удобен для беременных и пожилых людей, которым сложно наклоняться. А ещё на коврик можно нанести гель для душа и отмыть даже очень грязные ноги, если вы, например, ходили по земле босиком.

Массажная щеточка для мытья животных

Круглая щетка прекрасно подойдет для использования в домашних условиях, за городом или на даче. Её можно использовать и для мытья лап после прогулок, и для шерсти разной длины. За счет дозатора моющего средства питомца можно мыть одной рукой, а резиновые щетинки оказывают массажный эффект и помогают равномерно наносить на шерсть моющее средство.

Щетка силиконовая с водосгоном

Эта щетка универсальная, так как у неё целых 3 поверхности для чистки. Можно использовать на кухне: для варочной панели, мойки, кафеля и столешницы, можно оттирать пятна и пыль с ковров и диванов, протирать стекла в машине, плинтусы, стенки душевой кабины или зеркала. Словом, везде, где получится приспособить, она подойдёт. Такой маленький, многофункциональный помощник, который не займет много места.

Девайс для застирывания пятен

Это приспособление напоминает мини стиральную доску с ребристой поверхностью, которая поможет отстирать носки, а также предварительно обрабатывать и выводить сложные пятна. Миниатюрная стиральная доска быстро вспенивает пятновыводитель или мыло антипятин, а ребристая силиконовая щетка эффективнее удаляет грязь.

Силиконовый ёршик для унитаза

Даже ёршики из силикона лучше обычных, так как отмыть их и содержать в чистоте намного проще. Кроме того, они жесткие, поэтому лучше справляются со своей главной задачей – поддерживать чистоту унитаза. А благодаря простому креплению к стене модели можно подвесить, что облегчает уборку пола. В подставке есть специальный лоток, который можно наполнить каким-нибудь ароматизирующим или дезинфицирующим средством.