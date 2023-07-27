Как отбелить тюль, постирать жалюзи и шторы, чтобы не сели: оконные лайфхаки

Главные правила стирки штор

Прежде, чем стирать любую портьерную ткань, запомните несколько основных правил:

Стирать портьерную можно только на деликатном режиме при температуре не выше 30 °.

Нельзя использовать агрессивных отбеливателей, а количество средства для стирки должно быть меньше, чем при обычной стирке белья.

Отжимать шторы в барабане машины не стоит, могут сесть и деформироваться. Сушить их лучше сразу на карнизе либо на сушилке в разложенном виде.

Чтобы реже стирать шторы их можно пылесосить, во многих моделях пылесосов есть специальный режим и насадка.

Особенности стирки штор из разных материалов

Шторы из тюля самые простые в уходе. Их легко стирать, они быстро сохнут и разглаживаются. Стирку лучше проводить вручную, либо с помощью машины в деликатном режиме без отжима.

Шторы из органзы можно стирать в машинке так же, как и тюль, но лучше всё-таки отдать предпочтение ручной стирке. Так как органза очень нежная ткань, при стирке необходимо использовать специальные мягкие моющие средства. По окончании стирки шторы не отжимайте, а мокрыми повесьте на карниз. В глажке органза не нуждается.

Для штор из льна предпочтительнее выбирать ручную стирку, поскольку ткань может дать усадку. Сушите льняные шторы, расстелив их на ровной поверхности, и гладьте с увлажнением при высокой температуре.

Шторы из шёлка требуют очень бережного отношения. Их нужно стирать в деликатном режиме, складывать в наволочку или мешок для стирки. Температура воды не более 30 градусов.

При стирке шёлковая ткань может линять. Чтобы этого избежать, добавьте в воду немного уксуса.

Шторы из акрила и вискозы стирают при температуре 30-40 градусов, в щадящем режиме средствами для тонких тканей.

Бархатные шторы перед стиркой необходимо вывернуть наизнанку. Стирать при 30 градусах, вручную, не отжимать.

Прочные хлопковые шторы можно стирать при температуре 60 градусов в обычном режиме стирки, используя средства для тонких тканей.

Шторы из полиэстера не прихотливы в уходе, но стирать их нужно при температуре не выше 40 градусов, иначе на ткани появятся складки, которые нельзя будет разгладить.

Шерстяные шторы следует стирать вручную при температуре 30 градусов. Используйте для этого специальные средства или шампунь. Аккуратно сжимайте, не перекручивая.

Ситцевые шторы стирайте в прохладной подсоленной воде, полоскайте с добавлением уксуса.

Ни в коем случае нельзя стирать шторы из парчи, муара, а также ламбрекены, выполненные на клеевой основе.

Ручная стирка штор

Наполните раковину или таз чуть тёплой или прохладной водой, чтобы можно было легко погрузить шторы.

Добавьте несколько капель жидкого моющего средства для посуды или стирального порошка. Размешайте моющее средство в воде, чтобы образовалась пена.

Погрузите шторы в мыльную воду. Аккуратно выньте их из воды и снова погрузите. Так повторяйте несколько раз.

Слейте мыльную воду и наберите в таз чистую прохладную воду. Прополощите шторы несколько раз.

Заверните шторы в полотенце и слегка выжмите.

Повесьте их на сушилку или на карниз для штор в ванной.

Прогладьте шторы, когда они слегка влажные.

Стирка штор в машине

Удалите всю фурнитуру, такую ​​как крючки для штор, кольца, булавки и зажимы, перед тем, как положить шторы в стиральную машину.

Шторы из деликатных тканей поместите в наволочку или специальный мешок для стирки. Так вы сможете предотвратить их повреждение.

Стирайте шторы в холодной воде или при температуре не выше 30 градусов.

Применяйте жидкие моющие средства для стирки штор.

Отжим старайтесь не использовать.

Не стирайте шторы вместе с другими вещами.

Как стирать шторы: полезные лайфхаки

А теперь расскажем, как отбелить тюль, отстирать пятна на шторах и отмыть жалюзи.

Как отбелить пожелтевший тюль?

Отбелить тюль можно с помощью обычной поваренной соли. Для этого потребуется 3–5 столовых ложек соли и средство для стирки белья.

Наполните таз или ванну тёплой водой, размешайте соль и стиральный порошок (гель для стирки). Замочите тюль на 3-4 часа или на ночь, а затем постирайте в стиральной машине на деликатном режиме в мешке для стирки белья.

После того как тюль постирается, немного подсушите его в машине и сразу повесьте. Гладить не нужно. После стирки тюль можно обработать антистатиком, чтобы к нему не так сильно приставала пыль.

Как оттереть пятна на шторах?

Некоторые виды тканей (чаще всего с натуральным составом) нельзя стирать, можно только сдавать в профессиональную химчистку. Но если на шторах появились пятна, действовать можно и самостоятельно, без помощи специалистов.

Прежде чем отчищать пятна со штор, их нужно пропылесосить или взять липкий ролик для одежды (мягкую щётку) и смахнуть пыль с обеих сторон ткани, двигаясь сверху вниз.

Пятна или жирные разводы от пальцев можно удалить, смешав в небольшой ёмкости мягкое моющее средство с тёплой водой. Обмакните губку в образовавшуюся пену и аккуратно протрите пятно.

Смойте и выжмите губку, а затем сотрите с пятна мыльную пену. Затем мокрое место можно подсушить сухой чистой салфеткой или феном. Если на шторах остались водяные разводы, и ткань деформировалась, ткань можно обработать отпаривателем для одежды или утюгом.