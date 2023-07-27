Простой рецепт домашнего лимонада из огурцов, мяты и лайма

Простые ингредиенты, быстрое приготовление и отличный способ утолить жажду в жаркую погоду, идеальная альтернатива дорогим сокам, газировке и сладким напиткам, ну и прекрасный вариант для домашней вечеринки или ужина в большой компании.

Что понадобится?

Чтобы приготовить лимонад с огурцами, можно взять обычную кипяченую или минеральную воду без ярко-выраженного вкуса или газированную воду. Огурцы лучше брать молодые, с мелкими семенами и тонкой шкуркой, а количество сахара добавлять на свой вкус (можно обойтись и без него или использовать подсластитель).

Огурец: можно очистить от кожуры, чтобы напиток не был слишком зелёным, но если огурчики собраны с собственной грядки, шкурку чистить не нужно, в ней много ценных веществ.

Свежевыжатый лимонный сок: лучше всего использовать свежие лимоны. Для того, чтобы получить 1/2 стакана лимонного сока потребуется примерно 5 больших лимонов.

Свежие листья мяты: в сочетании с листьями мяты, вкус лимонада становится более мягким. Вместо мяты можно взять мелиссу, она тоже прекрасно подойдёт.

Сахар или заменитель: для огуречного лимонада можно использовать любой заменитель сахара, который вам больше нравится.

Быстрый рецепт с использованием блендера

Разрежьте лимон пополам, удалите косточки и выжмите сок лимонов в миску. Чтобы из лимонов легче выдавливать сок, покатайте их по столу. Если выдавливать сложно и нет специального приспособления, можно использовать ложку.

Смешайте лимонный сок, свежую мяту и огурцы , добавьте сахар и запустите блендер на высокой скорости.

Готовую смесь процедите через мелкое сито, чтобы удалить большую часть мякоти.

Добавьте в получившуюся смесь холодную воду, если необходимо, добавьте немного сахара или лимонного сока в воду. Храните в холодильнике и наслаждайтесь вкусом.

Подавайте огуречно-мятный лимонад очень холодным, можно добавлять в графин кубики льда или охладить стакан, из которых будете пить охлаждающий напиток.

Простой рецепт с лимонным сиропом

Приготовьте сироп: нарежьте тонкими ломтиками один лимон, залейте его 1 стаканом кипячёной воды, положите сахар и 2 веточки мяты и доведите до кипения в небольшом сотейнике. После того, как сироп настоится в течение получаса, процедите его через сито и перелейте в чашку.

Натрите на мелкой тёрке два свежих огурца и смешайте с приготовленным лимонным сиропом. Залейте всё газированной водой, перелив лимонад в графин, и добавьте кружочки свежего огурца, листья или веточки мяты и дольки лимона.

Уберите напиток охлаждаться в холодильник.

Другие варианты огуречного напитка

Замените мяту на листья зелёного базилика.

Добавляйте вместо лимонов свежие лаймы.

Замените обычную воду газированной или минеральной.