13 лайфхаков, как сохранить фрукты и овощи свежими

Бумажные полотенца или салфетки

Положите их в упаковку с салатом или огурцами, прежде чем убрать их в холодильник. Бумага впитает конденсат, который вырабатывают овощи на холоде. Избыток влаги заставляет их гнить, а салфетки остановят этот процесс и помогут овощам сохранить свежесть. Доводилось даже встречать хозяек, которые каждый огурец заворачивают в туалетную бумагу — и их уловка действительно работает!

Положите яблоко в мешок с картошкой

Яблоки выделяют газ этилен, который помогает картофелю оставаться свежим и упругим на несколько недель дольше.

Храните яблоки подальше от других фруктов и овощей

Этилен, который хорош для картошки, плох для почти всего остального. Поэтому не кладите их в вазу с апельсинами и виноградом, если только не собираетесь написать с них натюрморт, а потом немедленно съесть. В холодильнике яблоки держите в полиэтиленовом пакете, чтобы они не воздействовали на другие продукты.

Не разделяйте связку бананов до тех пор, пока не соберётесь их съесть

Когда мы пытаемся нормировать дневной рацион и заранее распределяем продукты по порциям, то возникает соблазн и бананы разложить по коробкам для завтрака. Но это вредно для их сохранности. Лучше обернуть хвостики связки бананов пищевой пленкой после покупки и отрывать по одному банану непосредственно перед едой. Так они дольше не покоричневеют и пролежат на 3−5 дней больше.

Вымойте ягоды раствором уксуса

Обидно, что это дорогущее лакомство портится в мгновение ока. Но в ваших силах продлить жизнь ягод, устроив им кислую ванну: на одну часть столового уксуса — три части воды. После купания откиньте ягоды на дуршлаг, просушите бумажным полотенцем и уберите их в холодильник. Уксус убьет споры плесени и бактерии, которые заставляют продукты портиться.

Не храните помидоры в холодильнике

Это убивает их вкус и сочную текстуру. Лучше пусть доспевают на подоконнике. Картофелю и луку в холодильнике тоже делать нечего: они любят лежать в прохладном темном сухом месте.

Сельдерей заверните в фольгу

В пластиковой упаковке из супермаркета он продержится недолго — хотя в пищу за один раз идут один-два стебля, и хотелось бы, чтобы сельдерей хранился неделями. Выручит упаковка из алюминиевой фольги — она позволит выходить газу, который портит побеги сельдерея, в то время как пластиковая упаковка задерживает его.

Храните зелень как букет

Свежую зелень лучше всего вымыть, поставить в стакан с водой и держать этот букет на подоконнике. Если придут гости, то можно даже поставить букеты укропа, кинзы и базилика на стол — пусть сами украшают свое блюдо по вкусу, отщипывая по кусочку.

А когда зелень начнёт увядать, заморозьте её в оливковом масле

Когда ваши букетики зелени понурятся, можно мелко нарезать травы, положить их в пустой контейнер для изготовления кубиков льда, а затем залить оливковым маслом и поставить в морозилку. В замороженном виде эти оливково-пряные кубики могут храниться месяцами. Чтобы их использовать, бросьте кубик на горячую сковородку. Подсолнечное масло для этого не годится: оно в холодильнике не замерзнет.

Грибы храните в бумажном пакете

В пластике они будут чувствовать себя не так бодро: от влаги грибы раскисают. А в бумаге влага испаряется, они останутся чистыми и сухими.

Авокадо должно дозревать при комнатной температуре

Спелость авокадо проверяют, слегка его сдавив. Если оно слишком твердое — подержите его на подоконнике, пока оно не станет мягче, а доспеет — переложите в холодильник. Если вы использовали только одну половинку авокадо, то косточку оставьте во второй половинке и слегка сбрызните оставшуюся половинку авокадо лимонным соком.

Держите изюм в герметичной упаковке

Тогда в нем сохранятся необходимые элементы, в том числе влага. Если изюм все-таки пересох, подержите его в горячей воде в течение часа или двух, но профилактика всегда лучше, чем лечение.

Освежите салат в ледяной воде

Если зеленый салат стал вялым, ему можно вернуть тонус. Разделите его на листья, промойте их и брось в миску, полную ледяной воды. Пусть освежится от 5 до 30 минут, в зависимости от того, насколько сильно он кажется пожухшим. Вуаля — теперь салат выглядит бодрячком.