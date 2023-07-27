Он не только для укладки: что полезного можно сделать при помощи фена для волос?

Наклейки и этикетки

Чтобы избавиться от намертво приставших ценников и наклеек, включите фен и направьте горячий воздух на этикетку. Клейкая основа через 20-30 секунд размягчится, и вы легко сможете смыть наклейку с пластиковой, керамической или металлической поверхности. Таким же образом можно убирать стикеры со стекол и зеркал, холодильника и другой бытовой техники, а ещё удалять детские наклейки с мебели или письменного стола.

Пластырь и медицинские повязки

Фен можно использовать, чтобы снять липкий пластырь легко и безболезненно. Подуйте на отслуживший пластырь в течение нескольких секунд, а затем аккуратно его снимите. него в течение нескольких секунд, чтобы разогреть клей. Медицинский пластырь – тоже наклейка, а собственное тело нам не менее дорого, чем неодушевленные предметы. Чтобы не лишиться волос на руках или ногах, в течение нескольких секунд подуйте теплым воздухом на отслуживший пластырь и безболезненно снимите его.

Воск и следы от мелков

Капли воска на столе или подсвечниках, а также полосы от цветных восковых мелков тоже легче оттереть после воздействия феном. Нагрейте испачканную поверхность, а затем сотрите чистой салфеткой из микрофибры или хозяйственной губкой.

Следы от воды на деревянной мебели

Тепло от фена поможет избавиться от водяных пятен на мебели, оставшихся от кружки или стакана. Наденьте на фен узкую насадку и включите холодный режим обдува. Через несколько секунд мощность, и кольцо в скором времени исчезнет.

Клей и скотч

Если вам необходимо прочно склеить какую-то деталь, прогрейте её после того, как нанесёте клей на поверхность. Она схватится гораздо быстрее. Такой же способ работает и с двухсторонним скотчем. Он будет держать намного крепче, если прогреть места приклейки. Сейчас в продаже множество самоклеющихся крючков, держателей, подвесных корзин или подсветок. Если прогреть феном места крепления, они будут прочнее держаться.

Узкая обувь

Популярный лайфхак, которые помогает растянуть тесную обувь. Наденьте на ноги чуть влажные, махровые носки, затем ту пару обуви, которую требуется растянуть, и включите фен на пару минут. Направьте теплый воздух на обувь со всех сторон, а затем походите в ней до тех пор, пока она не остынет. Такой способ работает только с кожаной обувью.

Мятая одежда

Чтобы погладить одежду без утюга, сбрызните её водой из пульверизатора и обработайте складки горячим воздухом. Конечно, вещи после стирки отгладить таким образом не удасться, но если, например, брюки, жакет или юбка лежали на полке или случайно соскользнули с плечиков и помялись, фен поможет.

Пыльная клавиатура

Фен пригодится, чтобы удалить крошки, пыль и волоски, попавшие на клавиатуру ноутбука или компьютера. Включайте его на холодный режим, не забудьте надеть узкую насадку и продуйте клавиатуру, очищая ее от мусора.

Надувной матрас

У надувных матрасов или кроватей, которые часто хранят на случай приезда гостей, достаточно широкое отверстие, поэтому вы можете приложить к нему фен, включенный на холодный режим. Если у вас нет специального насоса, вы заметно облегчите себе задачу и ускорите процесс.

Пластилин, загустевшая смазка или садовый вар

Просто направьте горячий воздух на затвердевшую массу, чтобы материал стал пластичным и готовым к использованию.

Зеркальная глазурь

Феном часто пользуются и кондитеры. Теплый воздух помогает сделать ровную, блестящую глазурь на тортах, кексах или куличах. Фен слегка прогревает глазурь, и она становится глянцевой.

Замороженные продукты

Используйте фен, чтобы отделить куски замороженного мяса, рыбы, овощей или ягод. Подуйте теплым воздухом на пельмени, клецки или вареники, если они слиплись друг с другом в морозилке.

Сливочное масло или мороженое

Теплый воздух также помогает быстрее растопить масло или мороженое, если у вас нет времени, чтобы дождаться, пока продукт сам немного согреется.

Банки и контейнеры

Чтобы быстро просушить баночки для специй или контейнеры для круп, которые вы только что помыли, подуйте на них феном. В следующий раз, когда вы будете мыть солонку и сахарницу, у вас не будет слипшихся комков из-за того, что вы насыпали соль или сахар в плохо высушенную ёмкость.

Старые обои

Фен поможет быстро снять старые обои и помочь при покраске стен или шпаклевке. Очень удобно использовать его для ускорения процесса сушки, а также для размягчения старых обоев. Побрызгайте стену водой из распылителя, нагрейте обои горячим воздухом из фена, а затем снимайте их при помощи шпателя.

Мочалки и зубные щетки

И последний лайфхак пригодится тем, кто отправляется в отпуск или просто погостить к друзьям. Используйте фен, чтобы быстро просушить зубную щетку, мочалку и другие влажные предметы, прежде чем упаковать их в сумочку с туалетными принадлежностями.