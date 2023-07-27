Тянуть или выкручивать: как правильно вытащить клеща и как — опасно

Чем опасны клещи и какие болезни они переносят

Существует примерно 48 тысяч видов клещей, но лишь малая часть из них опасна для человека и животных. Опасаться нужно только иксодовых клещей, которые могут при укусе передать опасные заболевания, вызывающие серьезные осложнения здоровья, инвалидность или даже смерть.

Самые опасные болезни, которые переносят клещи:

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Симптомы: головная боль, озноб, тошнота, рвота, ноющая боль в конечностях. Лихорадка продолжается 4-5 дней, потом пропадает и болезнь переходит в скрытую фазу. Спустя 2 недели появляются признаки поражения мозговых оболочек: светобоязнь, сильная головная боль, отдающая в затылок, ощущение оглушенности. Может привести к воспалению головного и спинного мозга, вызывая серьезные неврологические осложнения, включая паралич и смерть.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, нарушающее работу сердечно-сосудистой системы, нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Симптомы: головная боль, температура 38 градусов, слабость, недомогание. Спустя 2 недели на коже появляются красные пятна со светлым центром. Если вовремя не начать лечение, болезнь перейдет в хроническую форму, и даст осложнения на внутренние органы.

Моноцитарный эрлихиоз человека — инфекция поражает костный мозг, печень, центральную нервную систему и кожу. Симптомы проявляются через 1-2 недели: озноб, высокая температура, головная боль, слабость, потеря аппетита.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека — инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия анаплазма. Симптомы похожи на грипп: высокая температура, боль в голове и мышцах, иногда рвота и диарея. У людей со слабым иммунитетом может вызвать проблемы со свертыванием крови, почечную и дыхательную недостаточность.

Профилактика наползания и укусов клеща

Укус клеща — повод не для паники, а для быстрых действий. Важно обнаружить его как можно раньше и вытащить правильно, чтобы в кожном покрове не осталось его частей (головки).

Осматривайте себя и детей с ног до головы после каждой прогулки на природе (особенно места с тонкой кожей — шею, плечи, за ушами, пах, живот, запястья), надевайте плотную одежду, прикрывающую все участки тела (лодыжки, запястья, живот, талию), по возможности заправляйте носки и брюки в ботинки, когда ходите по траве.

Если увидели клеща, ползущего по одежде, стряхните его, если же обнаружили впившегося кровососа, извлеките его, чтобы отправить на анализ. Только делайте это правильно.

Лучший способ удаления клеща — обратиться к врачу

Первое, что нужно делать, если присосался клещ — не трогать его и отправиться в больницу. Если поблизости есть травмпункт, лучше всего отправиться именно туда. Врачи знают, как правильно вытащить клеща из тела, обработают место укуса, сразу отправят кровососа на анализ и порекомендуют план профилактики заболеваний, которые может переносить этот паразит.

Если же нет возможности быстро добраться до врача, будет полезно знать, как снять клеща самостоятельно .

Что вам понадобится для самостоятельного извлечения клеща

Прежде чем самостоятельно вытащить клеща, нужно подготовить все необходимые приспособления для вытаскивания клещей и продезинфицировать их:

Мыло и перчатки — необходимо перед процедурой тщательно вымыть руки и надеть перчатки, так как в случае повреждения клеща слюна может проникнуть через мелкие ранки. Не берите клеща голыми руками!

Дезинфицирующие средства для обработки места укуса: йод, спирт, хлоргексидин, перекись водорода.

Пинцет с тонкими кончиками (похожими на иглу). Закругленные или утолщенные широкие концы не подойдут — могут не подцепить и раздавить клеща в процессе.

Крепкая нитка или выкручиватель — инструменты, которыми можно извлечь клеща.

Небольшая стеклянная банка и смоченный водой кусок ватки: ее кладут в тару, куда помещают клеща для транспортировки на анализ.

Как удалить клеща выкручивателем

Приобрести выкручиватель (клещ-отвертку, клещедер) можно в обычных и ветеринарных аптеках, а также в крупных интернет-магазинах. Это приспособление похоже на маленькую рогатину с узкой щелью.

Ваша задача поместить клеща ровно в щель у основания укуса, так, чтобы тело клеща осталось сверху, захват должен быть в районе хоботка. Слегка надавливая на кожу, медленно прокрутите инструмент вокруг своей оси, но не тяните и не дергайте. Прокручивайте строго в одну сторону, пока не достанете паразита. После извлечения еще раз вымойте руки с мылом, место укуса обработайте дезинфицирующим средством.

Как правильно вытаскивать клеща пинцетом

Продезинфицируйте инструмент антибактериальным средством. Концом пинцета приподнимите тельце паразита вертикально, захватите клеща у самого основания кожи и медленно плавно тяните вверх. Не выкручивайте и не дергайте резко! Клещ выйдет полностью через несколько попыток. Обязательно обработайте ранку дезинфицирующим средством.

Как правильно вытащить клеща ниткой

Смочите нитку в дезинфицирующем средстве. Оберните вокруг хоботка клеща и завяжите узел. Тяните за оба конца нитки плавно, как пинцетом, строго вверх. Также в рекомендациях врачей встречается совет выкручивать клеща ниткой, так как впивается он по принципу гарпуна — зазубринами. Если будете выкручивать — делайте это медленно и только в одну сторону и не пытайтесь раскачать клеща, закручивая туда-обратно. Когда достанете кровососа, обработайте ранку.