Как правильно засушить базилик: в сушке, в духовке, в микроволновке или на солнце

В духовке

Перед сушкой важно правильно заготовить сырье. Зелень промываем прохладной чистой водой и подсушиваем на бумажных полотенцах. Пористая структура одноразовых полотенец хорошо впитает излишки влаги, стекающие с листьев. При большом количестве воды мокрые полотенца заменяем на новые сухие, при необходимости повторяя процедуру.

Разложенные листья оставляем на 1–2 часа, после чего переходим к самой сушке.

Духовку разогреваем до устойчивой температуры 90–100 градусов.

На противне выстилаем пергаментную бумагу, сверху, неплотно друг к другу, выкладываем посушенные листья базилика.

В разогретую духовку отправляем 1–2 противня, при этом дверца духового шкафа должна остаться приоткрытой. Таким способом листья сушим в течение 1,5–2 часов. В это время помещение наполняется душистым ароматом специй.

За время сушки масса листочков заметно уменьшается, при этом сохраняется насыщенный вкус и аромат.

В электрической сушилке

Когда необходимо заготовить множество приправ и засушить некоторые фрукты и ягоды, на помощь хозяйке приходит электрическая сушилка. С помощью специального прибора можно сделать заготовки, сохраняя максимум полезных компонентов.

Листья базилика промываем в чистой прохладной воде и встряхиваем в большом сите, чтобы убрать излишки воды. Для данного способа лучше использовать только листья.

На поддоны тонким слоем, не плотно, укладываем сырье и ставим на подогревающее основание.

Чтобы приправа сохранила в себе наибольшее количество полезных компонентов, выставляем температуру 35 градусов и держим один поддон не более 1 часа. При таком уровне температуры за 1 час листья не успеют полностью высушиться, поэтому нужно нагревать поддоны попеременно до полной готовности.

В зависимости от типа электросушилки температура и время сушки могут меняться. Чтобы заготовить приправу качественно, всегда нужно обращать внимание на рекомендации производителя того или иного прибора.

В микроволновке

Перед сушкой в микроволновке листья промываем в чистой холодной воде, раскладываем на чистые полотенца и даем просохнуть естественным путем в течение 2 часов. После чего раскладываем листья на тарелку тонким слоем и отправляем в микроволновку.

Для сушки в микроволновке достаточно нескольких минут при средней мощности. За это время лишняя влага успевает испариться, но листья не пересушиваются и сохраняют свои свойства и аромат. Подсушенные листья оставляем остыть в течение часа.

Готовую приправу обычно измельчаем и высыпаем в банку с плотно прилегающей крышкой.

На солнце

Высушить базилик на зиму можно и простым естественным способом, без применения специальных электроприборов.

Листья промываем холодной чистой водой и раскладываем на одноразовых бумажных полотенцах. При этом полотенца меняем по мере намокания, чтобы в процессе сушки не образовалась плесень.

Когда излишки влаги впитались полотенцами и испарились естественным способом, переходим к процессу сушки.

Раскладываем сырье на противни, покрытые вафельными полотенцами. Сверху накрываем тонкой марлей в 1–2 слоя, чтобы по мере высыхания на листьях не накапливалась пыль, и их не унесло ветром.

Для сушки базилика на солнце важно подобрать правильное место – теплое, сухое, проветриваемое крытое пространство. Это может быть место под навесом, веранда или балкон.

На свежем воздухе

Метод подвешивания и сушка «пучком» знакома каждому заядлому огороднику. При таком простом и доступном способе не требуется специальных приспособлений, а также особой подготовки.

Данный метод подходит для двукратного сбора урожая, когда есть возможность срезать целые ветки. При регулярном листовом сборе лучше воспользоваться другими методами сушки.

Срезанные веточки промываем, стряхиваем лишнюю влагу и оставляем на полотенце на пару часов для испарения лишней воды. Затем ветки формируем в небольшие пучки и перевязываем резинкой, лентой или даже толстой ниткой.

Для сушки выбираем хорошо проветриваемое, но закрытое место, так как пучки не будут защищены от дождя и пыли. Лучше всего подойдет место под крышей в дачном домике или закрытой веранде.

Подвешиваем пучки вверх тормашками, чтобы они не касались друг друга. Оставляем заготовку на 1–2 недели до полного высыхания.

Высушенный базилик можно измельчить и хранить в герметичной стеклянной емкости.

В холодильнике

Листья базилика также можно высушить в холодильнике, при этом сохранив цвет и аромат. Промытое и подсушенное сырье раскладываем на полки холодильника, покрытые вафельными или бумажными полотенцами. При этом в холодильнике на период сушки не должно быть продуктов, которые испортят аромат специи. При таком способе листья в течение 1–1,5 недели теряют влагу и полностью высыхают.