5 кухонных лайфхаков, которые серьезно облегчат вам жизнь

Готовьте большими порциями

Если вы в настроении провести на кухне чуть больше времени, чем обычно, используйте шанс сделать заготовки впрок. Такие простые и сытные блюда, как запеканки, лазаньи, тушеные овощные смеси с мясом или без можно заморозить в уже готовом виде, а посреди недели, когда изображать из себя шеф-повара будет просто ужасающе лень, воспользоваться этим полуфабрикатом и поужинать вкусной домашней едой.

Замораживать еду лучше порционно: поместите ваш будущий ужин в контейнер для заморозки и не забудьте наклеить стикер с информацией о дате приготовления и, собственно, наименовании блюда. А когда аппетит проснется, просто разогрейте готовую еду в микроволновке или духовке. Кстати, этот лайфхак также пригодится, если к вам неожиданно нагрянули гости, а в холодильнике шаром покати.

Замораживайте ягоды

Свежие ягоды в холодильнике хранятся всего несколько дней, а вот в замороженном виде они всегда смогут стать идеальным дополнением к вашему завтраку. Голубику или малину можно добавить в утреннюю овсянку, из яблок, груш и бананов сделать питательный смузи, из шпината и сельдерея — бодрящий овощной микс. К смеси можно добавить миндальное молоко, протеиновый порошок или семена чиа. Кстати, морозить можно уже готовые коктейли: хорошенько перемешайте все ингредиенты в блендере и заморозьте в специальных баночках.

Нет ничего проще — каждый день доставать по одной и брать с собой на работу. Банка размораживается примерно в течение двух часов. Вкусно будет так же, как если бы вы заказали фреш в кафе, только обойдется раз в 10 дешевле, за качество отвечаете лично.

Гарнир из заготовок

Полноценный ужин — это как минимум горячее и гарнир. И если поджарить и даже потушить мясо можно относительно быстро, то варка риса, гречки или киноа серьезно тормозит процесс. Облегчите себе задачу!

Чтобы не ждать, пока приготовится рис (особенно коричневый, это же около 50 минут!), сварите целую кастрюлю и заморозьте его порционно. Выложите рис на поднос или пергамент, остудите его, поместите в пакет для заморозки и уберите в морозилку. Когда надумаете использовать гарнир, переложите его из морозилки в холодильник утром, перед выходом на работу. К вашему приходу его останется только подогреть.

Так же можно сделать и с макаронами — просто сварите побольше и разложите порции по пакетам (удобнее всего использовать пакеты с зип-локом). Перед заморозкой убедитесь, что по максимуму выпустили из пакета воздух, это важно. Для разморозки гарнира опустите закрытый пакет в горячую воду на несколько минут.

Храните грибы в морозилке

Если вы грибник-любитель, то, скорее всего, ваши родные обеспечены баночками с маринованными опятами и сыроежками на годы вперед. Пришло время замораживать грибы, так они сохранят вкус и аромат на всю зиму. Перед заморозкой грибы нужно промыть, просушить, почистить и нарезать на кусочки. Затем разложить на доске таким образом, чтобы кусочки не касались друг друга, и отправить в морозильную камеру на два часа. После чего грибы можно пересыпать в контейнер и длительное время хранить в морозилке. Данный метод заморозки удобен тем, что кусочки грибов не слипнутся между собой, их можно сразу использовать для приготовления различных блюд.

Используйте формы для льда

Настоящая классика искусства заморозки — это использование не совсем по назначению формочек для льда. Вы можете налить в них оставшийся кофе для будущего домашнего фраппе или заморозить партию лимонного сока для приготовления соуса. В формочках можно хранить зелень: порубите ее мелко-мелко, залейте небольшим количеством оливкового масла и заморозьте до того момента, когда она снова понадобится.

Блюда, в которых используются травы, как правило, требуют масла, так что вы можете использовать оба ингредиента сразу, такая зелень идеально подходит для супов, тушеных блюд и соусов. Заморозить в форме для льда можно даже недопитое гостями вино! Кубики «винного льда» можно использовать для приготовления мясных блюд или соусов.