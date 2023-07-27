Не только для вкуса: 5 кухонных лайфхаков с солью

Держим рыбу крепко

Когда вы чистите свежую рыбу, она все время выскальзывает из рук (если, конечно, у вас нет специальных приспособлений для чистки), воспользуйтесь солью. Натрите ею тушку и она не будет уже такой скользкой и вы сможете быстро почистить рыбу.

Собираем яйцо с пола

Сырое яйцо упало на пол и разбилось? Собирать его очень неприятно и сложно. Сделать это быстро поможет соль. Насыпьте ее (полстакана) на яйцо, дайте немного сцепиться продуктам и быстро и легко уберите с пола грязь бумажным полотенцем.

Солим руки

Всегда солите руки, а не еду. Не стоит размахивать огромной банкой с солью над блюдом. Так его просто пересолить.

Охлаждаем бутылку

Чтобы быстро охладить бутылку вина или другого напитка, поставьте её в высокую посуду со льдом и солью. На дно посуды положите слой льда, сверху насыпьте несколько столовых ложек соли. Чередуйте лёд с солью, пока не дойдёте до горлышка бутылки. Налейте в посуду воды, чтобы она покрывала лёд. Ваш напиток охладится за 10–12 минут, потому что соль ускорит процесс.

Отмываем бокалы

Смешайте треть стакана соли с двумя столовыми ложками уксуса, чтобы образовалась кашица. Если хотите почистить вазу или большое блюдо, увеличьте количество ингредиентов в два раза. Нанесите смесь на посуду и оставьте на 20 минут. Затем потрите поверхность губкой и ополосните водой.