Докуметальный фильм Депп против Хёрд о судебных разборках актеров выходит на платформе Netflix уже в августе 2023 года

Проект представляет собой 3 части, в котором повествуется о судебном процессе Джонни Деппа и его экс-супругиЭмбер Хёрд, за которым в прошлом году следили все.

В выпущенном трейлере продемонстрированы эпизоды заседаний, главными героями являются бывшие.

Обвинениями когда-то любивших друг друга знаменитостей в адрес друг друга. Также в документальном кино показана реакция окружающих на публичные разборки знаменитостей.

Премьера проекта намечена на 16 августа текущего года.