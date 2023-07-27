Докуметальный фильм Депп против Хёрд о судебных разборках актеров выходит на платформе Netflix уже в августе 2023 года

20:25 2023-07-27

Трейлер документального проекта "Депп против Хёрд" уже вышел на стриминговом сервисе Netflix.

Проект представляет собой 3 части, в котором повествуется о судебном процессе Джонни Деппа и его экс-супругиЭмбер Хёрд, за которым в прошлом году следили все.

В выпущенном трейлере продемонстрированы эпизоды заседаний, главными героями являются бывшие.

Обвинениями когда-то любивших друг друга знаменитостей в адрес друг друга. Также в документальном кино показана реакция окружающих на публичные разборки знаменитостей.

Премьера проекта намечена на 16 августа текущего года.

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