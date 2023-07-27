5 привычек, из-за которых постельное бельё быстро портится

Бельё неправильно размещено в барабане

Чтобы постельное бельё не скручивалось и не путалось в стиральной машине, его нужно правильно укладывать в барабан. Скрученное бельё – это не только лишняя нагрузка для стиральной машины, которая приводит к преждевременному износу. Ткань быстрее рвётся и растягивается, простыни и пододеяльники становятся мятыми и хуже отстирываются.

Правильное размещение белья обеспечит качественное отстирывание и полоскание и защитит стиральную машину от дисбаланса. Не обязательно складывать комплекты в идеальные стопки, но свободно уложить пододеяльники и простыни будет не лишним. Кладите вниз самое тяжёлое – то есть пододеяльник, на него простыню, а затем наволочки, если комплектов два, порядок должен быть тем же: два пододеяльника, две простыни и наволочки наверху стопки. Добавляйте в барабан шарики или мячики для стирки, они также помогут поддерживать баланс.

Барабан перегружен

Если постельное бельё плохо отстиралось, причина может быть в перегруженном барабане. Лучше разделить стирку на несколько этапов. Вместительность стиральных машин бывает разной, но предельно максимальная нагрузка не всегда та цифра, на которую нужно слепо полагаться.

Простой пример: полный комплект белья весит около 1,5 кг в сухом виде, и если максимальная загрузка барабана составляет 6 кг, получается, что в машине можно одновременно выстирать сразу три комплекта. Осуществить такое на практике вряд ли получится, в барабан столько белья просто не влезет, к тому же, мокрое бельё будет весить почти в два раза больше. В современных моделях стиральных машин есть функция взвешивания, но есть и общее правило: чем объёмнее вещь, тем больше она весит при намокании.

Полотенца стираются вместе с постельным бельём

Многие люди стирают одновременно комплекты белья и махровые полотенца, но если постельное бельё дорогое и изготовлено из деликатных тканей, этого делать не стоит. Шероховатая поверхность полотенец действует как губка, во время стирки происходит постоянное трение, которое приводит к быстрому износу волокон тканей. Самый простой способ избежать преждевременного износа — просто стирать постельное бельё отдельно.

Моющее средство не подходит

Неподходящее моющее средство тоже может испортить постельное бельё раньше времени. Чаще всего это происходит по двум причинам: если вы не соблюдаете дозировку и добавляете слишком много порошка, и если само средство слишком агрессивно для тканей. Используйте только рекомендованное количество средства для модели стиральной машины, всегда внимательно читая инструкцию.

Отдавайте предпочтение мягким гелям для стирки. Они продлевают срок службы простыней и пододеяльников. Один из удачных вариантов – деликатные средства для людей с чувствительной кожей.

Не используется наматрасник

Для многих людей наматрасник и чехол для подушки до сих пор остаётся бесполезным аксессуаром, не стоящим внимания. На самом же деле это довольно полезная вещь, которая защищает матрас от загрязнений, износа и потери формы, а также улучшает свойства впитывать влагу и регулировать температуру во время сна. Ещё одно весомое преимущество наматрасника состоит в том, что он защищает бельё от проникновения пылевых вещей, а вас – от контакта с этими микроорганизмами.