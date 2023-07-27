Меняем декорации: как можно преобразить комнату без ремонта

Расхламляем комнату

Все эти сувенирчики, нужные и ненужные детали и вещи переберите. Спросите себя, а точно они все вам нужны? Или вы уже умотались вытирать с них пыль? И оставьте на виду только самое красивое и функциональное. Остальное безжалостно сложите в коробку, отвезите на дачу, унесите знакомым. Пусть будет так пусто, как будто вы только что переехали. Минимализм, это всегда — красивое.

Меняем освещение

Что там у вас висит на потолке? Смотреть страшно? А на стене? Пыльный от времени светильник? Стоит заняться освещением, оно подарит лишний «воздух» комнате и расширит пространство. Сделает комнату более современной.

Старый линолеум можно покрасить

Да, можете представить себе. Если вам неприятен рисунок на линолеуме или он кажется вам несовременным, всё это безобразие можно покрасить! Обычной масляной краской для пола.

Растения в горшках

Они способны превратить любое помещение в жилое. Выбирайте яркие горшки и крупные растения. Та же шеффлера растёт так быстро, что за год у вас будет своя личная пальма.

Реставрируем шкаф, комод и шифоньер

Если у вас нет другой мебели, а очень хочется жить красиво, займитесь обновлением старых шкафов. Всё это делается просто: снимаем наждачкой остатки старой краски и лака, грунтуем и красим. Можно выбрать любой цвет, сейчас на рынке большое разнообразие краски.

Декорация стен

Тут такой простор для фантазии, можно придумать что угодно. Например, купить тростниковый коврик и... повесить его на стену. Или, если у вас руки растут откуда надо — украсить стену своим собственным творчеством (картина, вышивка, пэчворк и другое). В конце концов, здесь могут красоваться старая гитара или тарелки, купленные в путешествиях.

Меняем шторы

Шторы — это один из самых значимых акцентов в интерьере, они придают помещению стиль, воздух, цвет и «рамки». Да-да, комната с правильными шторами — как картина в хорошей рамке. Шторы могут расширить пространство или сделать комнату более уютной.

Перетягиваем старый диван

От такого «переодевания» выиграет не только старая мебель. Новая «одежда» дивана может стать связующим звеном, если у вас в комнате нет единого стиля. Допустим, вы купили новые шторы и в тон к ними перетянули диван. Даже этого будет достаточно, чтобы полностью преобразить комнату.