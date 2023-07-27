Как отстирать бельё после месячных: самые эффективные способы

Как отстирать свежее пятно крови от месячных

Чем более свежее пятно крови, тем проще и быстрее его удалить с любой ткани. Отстирать кровь от месячных поможет максимально холодная вода. Это касается пятен и на мелких предметах, типа трусов, и на таких крупных, как постельное бельё - простыни, наматрасники, пододеяльники.

Нужно положить испачканную вещь под кран и включить максимальный напор холодной воды, направив струю на пятно крови от месячных. Вода буквально выбьет загрязнение из ткани. После этого застирайте место пятна от месячных отбеливающим хозяйственным мылом и постирайте как обычно.

Не перепутайте холодный кран с горячим. Под воздействием температуры кровь свернется, и удалить такое пятно с ткани будет намного сложнее, а желтоватый след, который непременно останется после этого, отстирать будет практически невозможно.

А вот замачивать вещь со свежим пятном крови от месячных не стоит даже в холодной воде. Да, в процессе пятно исчезнет, но кровь, растворившись в воде, распределится по всей площади материала и придаст белым или светлым вещам желтоватый или коричневатый оттенок, вывести который будет очень сложно.

Как отстирать старую кровь от месячных

Далеко не всегда удается оперативно среагировать на появившееся пятно. Достаточно представить, что начало критических дней застало вас в общественном месте, а не дома. Чем больше времени проходит, тем глубже кровь успевает впитаться в ткань и свернуться. Засохшие пятна от месячных любом случае стоит сначала застирать холодной водой с хозяйственным мылом, и только потом применять прочие методы.

Плотные ткани

Больше всего переживаний доставляют кровяные разводы на плотных тканях — брюках и джинсах. Но есть два надежных рецепта, как отстирать кровь от месячных на джинсах, не повреждая ни ткань, ни ее окраску.

Замочите брюки в содовом растворе (2 столовые ложки на литр прохладной воды). В раствор можно погрузить всю вещь целиком, либо только испачканный участок и оставить на ночь. Утром область пятна нужно замыть с хозяйственным мылом и постирать джинсы как обычно.

Или можно воспользоваться глицерином, слегка подогретым на водяной бане. Нанесите его на ватку, а затем обработайте пятно. Когда ватный тампон потемнеет, впитав в себя кровь, замените его на новый. Когда следы крови от месячных будут полностью удалены, замойте жирное глицериновое пятно мылом или жидкостью для мытья посуды и постирайте штаны как обычно.

Деликатные ткани

Способ выведения застарелых пятен крови от месячных зависит от материала, из которого изготовлены трусы.

С шелковым бельем отлично справится картофельный крахмал. Разведите его в прохладной воде до консистенции густой сметаны, полученную кашицу нанесите на пятно крови от месячных и оставьте до полного высыхания. Затем прополощите трусики в холодной воде, застирайте мылом и постирайте как обычно.

С трусиков из хлопка кровяные пятна от месячных поможет вывести перекись водорода. Ею поливают область загрязнения, а затем смывают холодной водой. При необходимости обработку можно повторить несколько раз. Важный момент: перекись водорода действует не только как пятновыводитель, но и как отбеливатель, поэтому данный метод подходит исключительно для белых вещей.

Кровь от месячных с цветного белья лучше удалять с помощью нашатырного спирта. Его растворяют в воде в пропорции столовая ложка на литр, и замачивают в нем белье на 40 минут. Затем трусики стирают как обычно.

Как удалить кровь от месячных с мебели

По сети Интернет ходит история о том, что девушке в ресторане, сидевшей на белом стуле, пришлось выкупать этот предмет мебели из-за «аварии» и просить официантов вынести ее на нем за пределы заведения. Запятнать мебель в критические дни можно не только в общественных местах, но и дома.

Если загрязнение максимально свежее, промокните пятно крови от месячных сухими салфетками, бумажными полотенцами или туалетной бумагой. Ни в коем случае не трите пятно на диване и не втирайте кровь еще глубже в волокна ткани.

Когда на бумаге перестанут оставаться следы, остатки пятна крови от месячных нужно замыть холодной водой с мылом. Делать это лучше с помощью губки, такими же тампонирующими движениями. Перед тем как отстирать кровь от месячных на матрасе или мебели, обитой поролоном, можно покрыть его кашицей из картофельного крахмала и оставить ее до полного высыхания, а затем смахнуть щеткой. Остатки загрязнения можно замыть с мылом или мебельным шампунем.