Как спасти промокшую под дождём обувь: 10 важных советов

Как просушить обувь?

Во-первых, нужно как можно скорее снять промокшие туфли. Натуральные материалы легко растягиваются, поэтому внешний вид обуви может серьезно пострадать, а ремешки босоножек — растянуться, что сделает дальнейшую носку невозможной.

Во-вторых, обувь для сушки нужно расположить так, чтобы доступ воздуха был как сверху, так и со стороны подошвы.

В-третьих, необходимо иметь хотя бы одну запасную пару сезонной обуви, чтобы не было необходимости ходить в сырых туфлях, — это не гигиенично, а также чревато тем, что обувь потеряет свой вид, растянувшись.

Важный момент: если обувь только проклеена, но не прострочена, ее лучше высушить естественным путем. Та же рекомендация касается моделей, украшенных множеством мелких декоративных элементов – стразов, пайеток, бус, бисера.

Как сушить обувь из различных материалов?

Натуральная кожа – самый практичный материал, однако, она бывает разной выделки и текстуры, что непосредственно сказывается на том, как отреагирует пара туфель на купание в лужах. Если с обувью из грубой толстой кожи ничего не случится, то кожа тонкой выделки деформируется в момент. Нужно снять с обуви все загрязнения, а затем приступать к просушиванию.

Замша – благородный, но капризный материал, при ее намокании откажитесь от любых процедур с использованием тепла. Сохнуть замшевые изделия должны естественным путем в помещении. Что касается загрязнений, то здесь порядок обратный: сначала пострадавшую пару нужно высушить и лишь затем снимать загрязнения.

Кожзаменитель в качестве материала для обуви встречается все чаще — таковы приметы нашего времени. Даже марки с самыми громкими именами постепенно отказываются от использования натуральных кож и мехов. Обувь из искусственных материалов также лучше сушить в естественных домашних условиях.

Все средства хороши

Чтобы ускорить процесс высыхания, можно использовать различные как профессиональные, так и народные средства.

Бумага

Набейте туфли, ботинки или кроссовки из натуральных материалов рыхлой бумагой (газетами, бумажными полотенцами), достаточно плотно, но так, чтобы это не влияло на форму обуви. По мере намокания бумаги, меняйте ее на новую, пока она не станет чуть сырой. После этого оставьте обувь сохнуть естественным путем.

Силикагель

Он отлично впитывает влагу. Положите в обувь саше с силикагелем, которые вкладываются в каждую коробку с обувью, а также в упаковки специй, лекарств, витаминов и т.д. Если ваша кошка любит силикагелевый наполнитель для туалета, можно вложить пару столовых ложек кристаллов из упаковки в тонкий носок и поместить в обувь. Самый главный плюс силикагеля в том, что кристаллы впитывают жидкость и «запирают» ее внутри.

Крупы

Если в доме нет силикагеля, то наверняка найдется рис или гречка, либо другие крупы, которые хорошо поглощают влагу. Насыпьте несколько столовых ложек риса (или того, что вам не жалко) все в те же носки и вложите в обувь. Реже, чем бумагу, но крупы также придется заменять по мере впитывания влаги на сухую порцию.

Отдельно отметим босоножки. Поскольку их не набить бумагой, и носки с абсорбентами также вряд ли сработают эффективно, этот вид обуви можно сушить исключительно естественным образом.

Сушка с помощью электроприборов

Нельзя сушить обувь рядом с нагревательными приборами. Поэтому не стоит ради промокших летних туфель вынимать из кладовки обогреватель. Высокая температура наносит обуви непоправимый вред – кожаный верх и подошва пересыхают и деформируются.

А вот воспользоваться машиной для сушки белья можно. Если поначалу это рассматривалось как нарушение правил эксплуатации, то сейчас некоторые производители выпускают модели с возможностью сушить в них обувь на специальных подставках.

Сушильные и стирально-сушильные машины используют для сушки горячий воздух и вращение барабана, который перемешивает вещи. Ни кожа, ни замша, ни другие материалы не любят сильного нагрева. Если на вашей сушильной машине нет обозначения специальной программы для обуви, следует выбрать самый щадящий режим. Например, программу для сушки тонких тканей. А вот экспресс-режимы лучше не использовать: воздух при их использовании может разогреваться до 60 градусов. Это приведет либо к усадке обуви, либо к потере свойств клея.

Самое оптимальное средство — сушилки для обуви. Стоят эти приборы, по сравнению в парой новых туфель, совсем недорого. Они представляют собой два нагревательных элемента, которые соединены шнуром с вилкой для включения в розетку.

При покупке сушилки для обуви обращайте внимание на материалы из которых сделан прибор должны быть высокого качества, хотя бы на вид. Хорошо, если нагревательный элемент сделан из керамики, тогда сушка будет бережной и быстрой. На корпусе сушилки должны быть отверстия – тогда воздух внутри свободно циркулирует, и обувь высыхает быстрее.

Не только под дождём

Чтобы обувь намокла, необязательно попадать под дождь. Стопа взрослого человека каждый день выделяет 50 мл пота! Именно в стопе находится больше всего потовых желез. А комфортной средой для микроорганизмов является не просто температура, но еще и влажность. Поэтому врачи советуют сушить обувь после каждой носки — летом это особенно актуально для закрытых моделей обуви.

Профилактика

Как известно, большинство ситуаций проще предотвратить, чем разбираться с последствиями. Чтобы защитить обувь от влаги, достаточно регулярно обрабатывать ее специальными влагозащитными средствами. Они создают на поверхности обуви невидимую пленку, которая становится преградой для воды. Купить средства для любых типов материалов, из которых изготовлена обувь, можно в обувных магазинах.