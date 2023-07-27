Способ избавиться от пищевой моли навсегда

Главная задача в борьбе с молью

Должны вас огорчить, что средства в виде клеевых ловушек и аэрозолей, которые есть сейчас у многих производителей бытовой химии, кардинально проблему с молью не исправят. Избавиться от моли — означает ее найти. Т. е. найти личинок и уничтожить очаг распространения. Если вы видите, что в шкафу или по дому уже летают мотыльки, то обязательно есть и личинки. Значит у вас появилось гнездо, которое непременно нужно отыскать и уничтожить.

Ищите гнездо

Сначала вам придется проверить все содержимое шкафов. Моль любит теплые места и может поселиться даже в коробке с чайными пакетиками или в сухом собачьем корме. Так что проверять нужно все, не раздумывая и не делая выводов, вроде: «ну уж тут-то ее никак быть не должно». Не должно, но еще как может! Больше всего моль любит сухофрукты, старое печенье или конфеты, орехи и семечки (особенно тыквенные), муку, овсянку, пшено.

Потрясите коробку. Яйца моли выглядят как мелкие белые слипшиеся крупинки, похожие на манку. Если вы их видите и если содержимое коробки прилипает к стенкам, болтаясь на тоненьких ниточках (паутинках), значит все нужно выбрасывать. К сожалению, там моль уже успела отложить личинки.

Обработайте уксусом

Когда все зараженные крупы выброшены, посмотрите швы и углы шкафчиков, а также коробки и пустую тару из-под пищевых продуктов. Например, моль может отложить личинки в хлебнице, в которой часто хранят хлеб или печенье и даже в коробке для чайных пакетиков.

Итак, все зараженные продукты вы выкинули. Теперь протрите шкафы укусом, разведенным с водой, не забывая о швах и щелях, где могут оставаться личинки. Загляните и на шкафы, и за них, на всякий случай. На задней стенке также иногда крепятся коконы моли.

Затем тщательно изучите потолки, а особенно потолочный плинтус и углы комнаты (кухни). Если заметили коконы, просто снимайте и уничтожайте. Потолок можно пропылесосить, а затем выбросить мешок для сбора пыли.

Изолируйте продукты

Запомните — обычная упаковка, в которой продаются крупы, не герметична. Моль легко проедает и картон, и полиэтилен, и даже фольгу. А нам нужны только плотно закрывающиеся емкости. Поэтому выбирайте стекло или прочный пластик с плотно закрывающимися крышками. Если емкостей не хватает или ставить их некуда, просто не покупайте крупы про запас. Пока крупа открыта, всегда есть риск, что туда проникнет моль, и нужно будет все начинать сначала.

Невидимые глазу личинки уже сидят в упаковке с продуктом, и для того, чтобы вылупиться, им нужна всего неделя. Если в вашем доме такое происходит регулярно, поменяйте магазин или сообщите о своей проблеме администрации продуктового магазина. К сожалению, сейчас это очень распространенная проблема.

Если вы боитесь снова принести домой зараженные продукты, их можно обеззаразить, прокалив в духовом шкафу на противне или же убрав на ночь в морозильную камеру. Моль не любит такие растения, как

лаванда,

чеснок,

корица,

мята,

апельсин (корки)

лавровый лист.

Положите их рядом с продуктами — и вы забудете про моль. Она не будет селиться там, где есть сильные запахи эфирных масел, поэтому можно просто смочить ими ватные диски и разложить в тех местах, где обнаружили бабочку, ее яйца или личинки.