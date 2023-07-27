В Краснодаре откроется отделение посольства Беларуси в РФ

«Согласиться с просьбой белорусской стороны, поддержанной МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и администрацией Краснодарского края об открытии в Краснодаре отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации», — говорится в соответствующем распоряжении Мишустина.

Так, Министерству иностранных дел Российской Федерации поручено поставить в известность белорусскую сторону о согласии на открытие отделения дипломатического представительства Беларуси в Краснодаре.

Помимо прочего, администрации Краснодарского края рекомендовано предоставить служебные и жилые помещения для посольства на условиях их аренды или приобретения Беларусью, а также решить другие организационные вопросы.