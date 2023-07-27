На складе боеприпасов ВВС Греции прогремели мощные взрывы, есть раненые

Полиция и пожарные команды эвакуируют жителей пострадавших районов, есть сообщения о раненых, сообщает греческая государственная радиостанция ERT.

Первый мощный взрыв произошел, когда местный тележурналист вел репортаж в прямом эфире из окрестностей Неа-Анхиалоса. В соцсетях опубликован фрагмент передачи, на котором корреспондент убегает после взрыва.

ERT сообщает, что склад боеприпасов, принадлежащий греческим ВВС, был закрыт, а его персонал эвакуирован.

Источник также сообщает, что жители близлежащих населенных пунктов паникуют, слышны новые взрывы. Власти призывают владельцев близлежащих заправок немедленно закрыть их.

Мэр Волоса Ахиллеа Бео заявила, что 80% Неа-Анхиалоса эвакуировано, подчеркнув при этом, что город близок к полной эвакуации.