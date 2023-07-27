Глава МВД Польши ответил на заявление Лукашенко о желании ЧВК Вагнер пойти на Варшаву

В Крынках (Подляское воеводство, 10 км от границы с Беларусью) состоялась пресс-конференция, в ходе которой министр прокомментировал слова президента РБ Александра Лукашенко.

Напомним, что время воскресной встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, белорусский лидер подчеркнул, что подраделения ЧВК Вагнер, дислоцированные в Беларуси, попросили разрешения пойти на Запад — они хотят отправиться в путешествие в Варшаву и Жешув.

«В Польше не будет зеленых человечков, которые будут безнаказанно осуществлять свою деятельность на нашей границе. Мы к этому готовы», — добавил отметил Каминьски.

Он добавил, что «все потенциальные туристы будут встречены должным образом».