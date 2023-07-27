Способ дольше сохранить зелень свежей — в холодильнике и без

На самом деле, продлить срок разных видов зелени можно вплоть до недели, но каждый день она теряет витамины, поэтому имеет смысл использовать ее за 2-3 дня. Всегда храните зелень на нижней полке для овощей или в нулевой камере.

Чтобы пряная трава не увяла и осталась свежей несколько дней, в первую очередь, тщательно промойте пучки в проточной воде, встряхните, положите на полотенце подсушиться и удалите все желтые и подгнившие листики. Поставьте пучки в банку с прохладной водой на донышке (и каждые пару дней проверяйте, чтобы вода в банке была). Оберните конструкцию полиэтиленовым пакетом и поставьте в холодильник.

Вариант с водой: положите промытую зелень в контейнер и залейте водой так, чтобы она покрыла пучки. Они должны лежать свободно — утрамбовывать не надо. Закройте контейнер плотно крышкой и поставьте в холодильник.

Подержите так от нескольких часов до суток, потом слейте воду, встряхните зелень и положите во влажный контейнер. В процессе хранения периодически сливайте лужицы воды, скопившиеся на дне, чтобы зелень не подгнивала. Каждый раз отрезайте от пучка нужное количество зелени, остальную закрывайте крышкой и возвращайте в холодильник.

Более простой лайфхак: крупно порубите или порвите ветки на части, сложите впустую банку и просто закрутите банку крышкой. Или воспользуйтесь пакетом, завязав его слегка надутым, чтобы зелень лежала свободно. Учитывайте, что разные виды зелени лучше хранить по отдельности, и не удаляйте корни, если они есть, (но тщательно промойте их), с корнями срок жизни свежей зелени дольше, чем без них. Кстати, вырастить самим зелень на подоконнике не так уж и сложно — читайте, как это делать правильно.

Как хранить зелень без холодильника

Важно соблюсти ряд условий:

Хранить зелень в прохладном затемненном месте, в идеале — влажном.

Предварительно промыть зелень, но не под струей воды, а аккуратно прополоскав в трех водах.

Перебрать пучки и удалить желтые и подгнившие веточки.

Как следует высушить зелень на бумажном полотенце и на этот раз отрезать корешки.