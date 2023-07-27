Способ дольше сохранить зелень свежей — в холодильнике и без

21:05 2023-07-27

Многие любят зелень — с огородов и подоконников, ароматный зелёный лук, кинза, нежный молодой укроп, петрушка.

На самом деле, продлить срок разных видов зелени можно вплоть до недели, но каждый день она теряет витамины, поэтому имеет смысл использовать ее за 2-3 дня. Всегда храните зелень на нижней полке для овощей или в нулевой камере.

Чтобы пряная трава не увяла и осталась свежей несколько дней, в первую очередь, тщательно промойте пучки в проточной воде, встряхните, положите на полотенце подсушиться и удалите все желтые и подгнившие листики. Поставьте пучки в банку с прохладной водой на донышке (и каждые пару дней проверяйте, чтобы вода в банке была).  Оберните конструкцию полиэтиленовым пакетом и поставьте в холодильник. 

Вариант с водой: положите промытую зелень в контейнер и залейте водой так, чтобы она покрыла пучки. Они должны лежать свободно — утрамбовывать не надо. Закройте контейнер плотно крышкой и поставьте в холодильник.

Подержите так от нескольких часов до суток, потом слейте воду, встряхните зелень и положите во влажный контейнер. В процессе хранения периодически сливайте лужицы воды, скопившиеся на дне, чтобы зелень не подгнивала. Каждый раз отрезайте от пучка нужное количество зелени, остальную закрывайте крышкой и возвращайте в холодильник.

Более простой лайфхак: крупно порубите или порвите ветки на части, сложите впустую банку и просто закрутите банку крышкой. Или воспользуйтесь пакетом, завязав его слегка надутым, чтобы зелень лежала свободно. Учитывайте, что разные виды зелени лучше хранить по отдельности, и не удаляйте корни, если они есть, (но тщательно промойте их), с корнями срок жизни свежей зелени дольше, чем без них. Кстати, вырастить самим зелень на подоконнике не так уж и сложно — читайте, как это делать правильно.

Как хранить зелень без холодильника
Важно соблюсти ряд условий:

Хранить зелень в прохладном затемненном месте, в идеале — влажном.
Предварительно промыть зелень, но не под струей воды, а аккуратно прополоскав в трех водах.
Перебрать пучки и удалить желтые и подгнившие веточки.
Как следует высушить зелень на бумажном полотенце и на этот раз отрезать корешки.

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