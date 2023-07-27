10 секретов быстрой уборки с газированной водой

Уход за ювелирными украшениями

Налейте газированную воду в глубокую емкость и добавьте в нее несколько капель мягкого моющего средства. Поместите в жидкость ювелирные украшения и оставьте на ночь. Утром прополощите украшения сначала в мыльной, а затем в чистой воде и высушите на мягкой ткани. Газированная вода не только очистит металл от пыли и грязи, но и вернет яркий блеск драгоценным камням.

Удаление ржавчины

Используйте газированную воду, чтобы очистить металл от ржавчины. Углекислота, входящая в ее состав, полностью нейтрализует или же приостанавливает процесс окисления железа. Замочите в газировке проржавевшие металлические изделия на несколько часов – и пусть пузырьки делают свое дело.

Очистка лобового стекла

Газированная вода поможет быстро очистить лобовое стекло от грязи, пыли, экскрементов птиц и насекомых без применения специальных средств. Ее также можно использовать для мытья окон и зеркал в доме. Отсутствие потеков и разводов вам гарантировано!

Полировка каменных покрытий

Владельцы столешниц и кухонных моек из натурального камня знают, каким капризным может быть этот материал. Использовать стандартные средства для ухода за ним нельзя. А вот газированная вода подойдет для этих целей идеально. Углекислота мягко очистит поверхность от загрязнений, не повредив покрытие.

Пригоревший жир

Чистка кастрюль и сковородок от остатков пригоревшей пищи – занятие не самое простое. Не нужно мучиться! Налейте в еще теплую посуду достаточное количество газированной воды и подождите несколько часов — жир и нагар отойдут без труда.

До блеска!

Газированная вода – самый простой способ вернуть блеск потускневшим столовым приборам, стеклянной и хрустальной посуде. Замочите изделия в газировке на 10-15 минут, а затем отполируйте поверхность мягкой неворсистой тканью.

Удаление пятен

Газированная вода считается эффективным средством для удаления некоторых видов пятен с одежды. Углекислота воздействует только на загрязнения, не повреждая саму ткань и не вызывая изменения цвета. Наиболее эффективна газировка в отношении пятен от красного вина и жирной пищи – только удалять их надо максимально свежими.

Нейтрализация запахов

С помощью газированной воды можно быстро нейтрализовать едкий запах от кошачьей мочи. Обнаружив лужицу, промокните жидкость хорошо впитывающей тканью и залейте загрязненное место газировкой. Пузырьки газа помогут удалить неприятный запах и предотвратят образование пятен.

Разводы от жёсткой воды

Справиться с пятнами и разводами от известкового налета поможет вода, обогащенная углекислым газом. Нанесите жидкость с помощью пульверизатора на хромированные смесители и стеклянные дверцы душевой кабины и протрите поверхность грубой тканью.

Налёт от чая и кофе

Темный налет от чая или кофе можно легко удалить с помощью газировки. Наполните кружки минеральной водой и оставьте на ночь, а утром промойте посуду обычным способом.