Польша, Литва и Латвия готовы полностью закрыть границу с Беларусью из-за ЧВК Вагнер

На вопрос, рассматривается ли решение о закрытии всех переходов с Беларусью, министр ответил, что предусматриваются разные варианты, и что реакция на действия вагнеровцев будет «очень адекватной».

Он сказал также, что «подобным провокациям подвергаются наши друзья из Литвы и Латвии».

Каминьски также подчеркнул, что полная изоляция Беларуси рассматривается «в случае серьезных инцидентов с участием подразделений ЧВК, завезенных Лукашенко в его страну».

Глава МВД также отметил, что подобные действия будут предприняты совместно с руководителями Литвы и Латвии.

Министр добавил, что «любая серьезная провокация на границе Польши, Литвы или Латвии будет встречена совместной, твердой, продуманной и солидарной реакцией наших стран».