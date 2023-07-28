Прокуратура обвинила предъявила Трампу два новых обвинения в хранении секретных документов

Следователи обвиняют бывшего президента в том, что он вместе с двумя подчиненными приказал удалить запись с камер наблюдения, чтобы скрыть ее от прокуратуры.

Согласно документу, Де Оливейра, получив постановление суда о передаче записей с камер наблюдения, якобы сказал сотруднику, что «начальник хочет, чтобы сервер был отключен».

Это знаменует собой добавление трех новых обвинений к 37 до сих пор предъявленным Дональду Трампу обвинениям в отношении его хранения после ухода из Белого дома документов, предположительно содержащих некоторые из наиболее тщательно охраняемых государственных секретов, в том числе те, которые касаются ядерного оружия и слабых мест обороны США и союзников.

Два новых обвинения касаются уничтожения улик, а третье — еще одно обвинение в сокрытии секретной информации.

Речь идет о плане нападения на Иран, который Трамп якобы показал посторонним лицам во время интервью для книги бывшего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза.

Как сообщает NBC News, обвинения в уничтожении улик влекут за собой наказание до 20 лет лишения свободы, а утаивание документов — до 10 лет.