Глава МВД Польши Каминьски: Среди пленных бойцов ЧВК Вагнер есть белорусы

Министр внутренних дел Польши Каминьски заявил о том, что в Украине есть пленные бойцы ЧВК Вагнера, имеющие гражданство Республики Беларусь.

«Если речь идет о гражданах Беларуси, которые могут принимать участие в вагнеровской организации, то у нас есть такая информация», — заявил он.

По словам Каминьского, речь идет о бывших сотрудниках белорусских силовых структур.

«Мы знаем, что в украинском плену есть вагнеровцы – белорусы», — добавил он.

Каминьски отметил, что Украина предоставляет Польше доступ к бойцам ЧВК Вагнера, попавший в плен.