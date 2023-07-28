Стюардессу в Китае не пустят в рейс, если она будет весить на 10 процентов больше положенного

Стюардессы в Китае обязаны следить за своим весом, чтобы не лишиться работы. Отстранение от полета может случиться, даже если девушка весит всего на 10 процентов выше положенного.

Стандарт, по которому высчитывается допустимый вес стюардессы рост минус 110. Если девушка весит больше, ее на время перестанут выпускать в рейсы, а если ей не удастся похудеть последует увольнение.

Требование, конечно, негласное и незаконное по трудовому законодательству, но по факту так и случается. Столь строгие условия связаны с тем, что авиакомпания хочет показать пассажирам, что в стране много красивых женщин.