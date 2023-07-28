Подготовка бортпроводниц в Китае настоящий ад для девушек

Девушкам, желающим стать стюардессами в Китае, стоит приготовиться к серьезным испытаниям при обучении. Помимо основных навыков, которым обучают всех бортпроводниц, им преподают навыки рукопашного боя.

Делается это на случай дебоша пассажиров или захвата самолета террористами. Также хрупкие китаянки учатся таскать тяжести, чтобы помогать с багажом.

Эстетическая подготовка заключается в тренировке улыбки, которую они проходят, зажав зубами карандаш, ношении на голове книги, чтобы осанка была ровной. Даже присаживаются на корточки китайские бортпроводницы по регламенту, что нам кажется даже жутковатым.