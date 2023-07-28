Обнаглевшие слоны-вымогатели на Шри-Ланке могут перевернуть машину с туристами, если их не покормить

Слоны, живущие в джунглях Шри-Ланки нашли новый способ пропитания. Они выходят на дороги, где проезжает транспорт с туристами, и начинают требовать угощения.

Дело в том, что местные жители просто прикормили травоядных гигантов.

Сначала животные ведут себя дружелюбно, но, если им не дают какой-нибудь фрукт, могут разозлиться.

Впавший в ярость слон способен даже перевернуть машину или небольшой микроавтобус.

Опасности больше подвержены туристы, которые могут не взять с собой угощение, не подозревая о такой особенности поведения слонов-вымогателей.