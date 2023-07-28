По словам Путина, Украина, НАТО и США не хотят вести переговоры с Россией

18:52 2023-07-28

28 июля, выступая на саммите Россия-Африка, Владимир Путин указал на то, что страны НАТО, Украина и США не настроены на диалог с Россией. Как отметил президент, все конфликтные моменты надо решать переговорами, но указанные стороны этого не желают.

По мнению президента России, главная проблема сегодня, общая для всех, это создание угрозы безопасности, как для российской стороны, так и для других сторон — НАТО, Украины, США. Киев даже принял соответствующий декрет, запрещающий всякие переговоры с Москвой.

Глава России Владимир Путин подчеркнул: Россия всегда готова к диалогу, но не может никого принуждать к нему.

Далее российский президент добавил, что благодарен коллегам из Африки за внимательное отношение к указанной проблеме и отметил, что такой же диалог должен быть налажен не только с африканскими партнерами, но и с названными выше странами.