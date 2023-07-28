По словам Путина, Украина, НАТО и США не хотят вести переговоры с Россией

По мнению президента России, главная проблема сегодня, общая для всех, это создание угрозы безопасности, как для российской стороны, так и для других сторон — НАТО, Украины, США. Киев даже принял соответствующий декрет, запрещающий всякие переговоры с Москвой.

Глава России Владимир Путин подчеркнул: Россия всегда готова к диалогу, но не может никого принуждать к нему.

Далее российский президент добавил, что благодарен коллегам из Африки за внимательное отношение к указанной проблеме и отметил, что такой же диалог должен быть налажен не только с африканскими партнерами, но и с названными выше странами.