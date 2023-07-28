Орбан повторил слова Путина о Западе, который сражается до последнего украинца

«Всегда имеет смысл говорить о мире во время конфликта. Эта ситуация может быть разрешена только путем дипломатии и переговоров», — сказал Орбан и добавил, что у Киева больше нет средств для продолжения борьбы.

По словам Орбана, «сейчас только западные деньги позволяют Украине «оставаться в живых» и держать украинскую армию в боевой готовности».

Он добавил, что «страна, которая не может финансировать собственные вооруженные силы, не может считаться суверенной».

«Запад присылает деньги, оружие. Конечно, украинцы воюют. Запад сражается до последнего украинского солдата», — заявил Орбан.

Таким, образом, премьер-министр Венгрии буквально повторив слова президента России Владимира Путина, который объясняет начало СВО в Украине ответом России на провокацию НАТО.