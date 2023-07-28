Захарова считает, что украинцы хотят себе такого же президента как Путин

По ее словам, трагедия украинского народа в том, что украинцы хотят такого президента, как Владимир Путин, а Запад навязывает Украине своих ставленников.

Логику своих рассуждений Захарова обосновала с помощью фрейдистской теории психоанализа.

«Они внешне ненавидят и очень агрессивно относятся к Владимиру Путину именно потому, что хотели бы, чтобы он был их президентом. Это то, что им нужно — открытый, решительный, компетентный человек, который говорит не с присланной ему из Вашингтона карточки, а говорит, потому что знает, о чем говорит», — приводит слова Захаровой RT.