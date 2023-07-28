Китай хочет побыстрее создать антизападную коалицию

Как сообщает Bloomberg, в рамках предстоящего саммита БРИКС страны-участницы планируют обсудить вопрос расширения группы за счет включения в нее Индонезии и Саудовской Аравии. Китай настаивает на включении в организацию новых стран. Есть десятки потенциальных кандидатов.

По словам источников, Бразилия хочет частично избежать расширения, чтобы не ухудшать отношения с США и ЕС, которые опасаются превращения БРИКС в антизападную коалицию.

Индия хочет разработать четкие правила, которые позволят другим странам сотрудничать с группой, не присоединяясь к ней формально. Индийские источники говорят, что с точки зрения возможного расширения БРИКС Нью-Дели хочет сосредоточиться на развивающихся демократиях, таких как Аргентина и Нигерия. Именно поэтому индийцам не нравится кандидатура династической автократии, которой является Саудовская Аравия.

Южная Африка, в свою очередь, поддерживает обсуждение различных вариантов членства для новых стран и пока не выступает категорически против расширения. Россия также не занимает твердой позиции по расширению БРИКС.

«В целом поддержка расширения БРИКС есть, но особого энтузиазма нет. Это следование примеру других. Мы не будем блокировать ни одно решение», — заявил глава Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.