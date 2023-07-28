DGP: Зеленский заставляет ЕС давить на Польшу

Об этом сообщает польская газета Dziennik Gazeta Prawna, ссылаясь на одного из чиновников, участвовавших в переговорах с Украиной по зерну.

Как сообщает DGP, правительство в Варшаве напоминает Владимиру Зеленскому, что Польша по-прежнему остается аграрной страной и то, что делает Киев, затрагивает польские экономические интересы.

«Он как будто не замечает этого. Он полон решимости заставить Польшу снять запрет на торговлю украинской пшеницей, кукурузой, рапсом и семенами подсолнечника после 15 сентября. Как он заявил в Киеве во время недавнего визита президента Анджея Дуды, такие решения обещала ему сама Урсула фон дер Ляйен», — пишет о Зеленском издание.

По оценке DGP, украинский президент может быть прав, поскольку все указывает на то, что он пользуется поддержкой Берлина и Парижа.