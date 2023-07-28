10 бьюти-лайфхаков, которые помогут быстро привести себя в порядок

Сушим лак

Если времени на то, чтобы высушить лак в естественных условиях, совсем нет, воспользуйтесь лайфхаком, который уже опробовали тысячи женщин по всему миру. Подготовьте емкость с ледяной водой. После нанесения лака дайте ему подсохнуть на воздухе в течение 2-3 минут. Затем ненадолго опустите пальцы в воду. В условиях низких температур лак для ногтей застывает значительно быстрее.

Патчи для глаз своими руками

Измельчите в блендере половину огурца. Добавьте к пюре 1/3 чашки зеленого чая и 1 ч. л. лимонного сока. Разрежьте ватные диски напополам и пропитайте их в полученной смеси. Разложите патчи по индивидуальным пакетам с герметичной застежкой и заморозьте.

Это средство выручит вас в тех случаях, когда нужно быстро убрать отеки и припухлости, отбелить и увлажнить кожу под глазами.

Поправляем маникюр

Типичная ситуация: как ни стараешься защитить свеженакрашенные ногти, обязательно где-нибудь да зацепишься. В этом случае вам поможет наш совет. Лизните смазанный лак языком – он разгладится, и вам не придется делать всю работу заново. Проверено, помогает!

Рисуем контур губ

Создайте идеальный контур губ, воспользовавшись небольшой хитростью. Нарисуйте букву Х в центре карандашом, совпадающим по цвету с помадой. «Галочка» на верхней губе должна совпасть с так называемой дугой Купидона.

Используйте ее и нижнюю часть буквы в качестве ориентиров – так вам будет гораздо проще нарисовать ровные и четкие линии.

Приводим ногти в порядок

Сухая и огрубевшая кожа вокруг ногтей придают маникюру неряшливый вид. Чтобы вернуть ей мягкость, нанесите на зону вокруг ногтевого ложа немного содержимого капсул «Аевит» и мягко вотрите подушечками пальцев.

Очищаем поры

Для того чтобы очистить поры от загрязнений по всем правилам, требуется немало времени. Если его не хватает, вам поможет простая и недорогая маска, которую можно сделать своими руками. Смешайте 1 ч. л. пищевой соды с 1 ч. л. свежевыжатого апельсинового сока. Нанесите толстый слой пасты на кожу лица и оставьте ее на 20 минут. Затем удалите средство влажными ватными дисками. От черных точек не останется и следа.

Блеск вместо румян

Если вам приходится делать макияж что называется «на бегу», замените румяна неярким блеском для губы. Нанесите капельку средства на зону под скулой и распределите его по коже. Этот способ может стать вашим любимым, когда вы увидите, какой естественный результат дает такой макияж.

Завиваем ресницы

Перед тем как закрутить ресницы, нагрейте щипцы горячей струей воздуха из фена. Результат вас приятно удивит.

Делаем макияж в стиле смоки-айс

Смоки-айс – довольно сложная техника. Для создания такого макияжа может потребоваться немало времени и терпения – если, конечно, все делать по правилам. Но есть и более простой вариант. Возьмите три чистые кисти для макияжа. Одной нанесите на веко тени более темного оттенка. Второй — смешайте темную базу со светлыми тенями. Третью кисть – сухую и чистую – используйте для смягчения контура и растушевки границ цвета.

Поправляем причёску

Легли спать с мокрой головой, и теперь волосы пушатся и выбиваются из прически? Обуздайте непослушные пряди, пригладив волоски чистой зубной щеткой. Ни одна расческа не сделает это так аккуратно.