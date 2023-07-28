Мебель, стёкла и посуда: 9 способов использования кокосового масла

Удалить липкий налёт и пятна

Кокосовое масло отлично подходит для удаления липких пятен практически с любой поверхности. С его помощью можно оттереть прилипшую этикетку с новой посуды, следы от жевательной резинки на ковровом покрытии или восковой мелок со стены. Нанесите немного масла на липкое или восковое загрязнение, оставьте на пару минут и сотрите чистой сухой тряпкой или бумажным полотенцем.

Обновить деревянную мебель или отделку

Масло кокоса используется в качестве кондиционера для деревянных поверхностей. Оно защищает покрытие, не давая ему растрескиваться, маскирует царапины и придает изношенным деревянным деталям новый вид. Протрите деревянную поверхность влажной салфеткой из микрофибры или полотенцем, а затем нанесите небольшое количество масла круговыми движениями с помощью сухой тканевой тряпки. Подождите 15 минут, чтобы масло успело впитаться, и сотрите остатки с дерева.

Если деревянные предметы потускнели от времени, попробуйте смешать сок половинки лимона с 50-70 г кокосового масла. Размешайте состав и протрите им деревянные поверхности, а по прошествии двух минут, снимите остатки чистой сухой салфеткой.

Благодаря антимикробным свойствам, кокосовое масло можно использовать для обработки разделочных досок.

Техника из нержавеющей стали

Если вы устали оттирать отпечатки пальцев с дверцы холодильника и посудомоечной машины, обработайте поверхности кокосовым маслом. Нанесите небольшое количество (около чайной ложки) на сухую тряпочку и протрите дверцы и стенки приборов сверху вниз круговыми движениями. Как только распеделите тонкий слой масла по всей площади, возьмите новую тряпку и протрите приборы снова в том же направлении, чтобы отполировать поверхность и удалить разводы.

Тем же способом можно защитить смесители из нержавеющей стали на кухне и в ванной комнате. Масло становится защитным барьером, который не допускает образования разводов и белесых пятен.

Скрипы и ржавчина

Устранить раздражающий дверной скрип можно с помощью чайной ложки кокосового масла. Возьмите чистую тряпку и вотрите масло в дверные петли, которые стали плохо закрываться, скрипеть и заедать. После этого закройте и откройте дверцу несколько раз, чтобы убедиться, что она стала работать плавно и бесшумно. Масло можно использовать и для профилактики, удаляя время от времени пыль и жирный налет с внутренней мебельной фурнитуры.

Лезвия газонокосилок или садовых секаторов

Чтобы лезвия не тупились раньше срока, их можно натирать перед использованием небольшим количеством кокосового масла. Так трава будет меньше липнуть к лезвиям, и они прослужат дольше. Маслом можно обработать практически любой садовый инструмент, а в зимнее время можно протереть лопаты для снега, неважно, металлические они или пластиковые. Тогда снег будет меньше налипать, и чистить дорожки будет легче.

Новые сковороды

Известно, что чугунную сковороду нужно готовить к использованию, иначе она будет ржаветь и быстро испортится. Кокосовое масло – идеальное средство обработки. Нанесите толстый слой по всей поверхности сковороды, внутри и снаружи, поставьте её в духовку и включите духовку. Установите температуру 150 градусов, а когда духовой шкаф нагреется, отсчитайте еще 30 минут. Прежде, чем вынимать сковороду из духовки, дайте ей полностью остыть.

Приборная панель

Чтобы быстро очистить панель в автомобиле от накопившейся пыли, нанесите небольшое количество кокосового масла на чистую салфетку из микрофибры и аккуратно отполируйте пластиковые детали.

Заевшая молния

Вместо того, чтобы отчаянно дергать застрявшую молнию на куртке или брюках, рискуя порвать ткань, возьмите немного кокосового масла. Нанесите его на соседние зубцы молнии, стараясь по возможности не попадать на ткань, и аккуратно перемещайте молнию назад и вперед, пока она не начнёт двигаться.

Порезы и царапины

Недавние медицинские исследования подтвердили, что кокосовое масло способствует заживлению кожи, уменьшая воспаление и увеличивая выработку коллагена. Конечно, в случае с серьезными травмами нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, но мелкие порезы, ссадины и царапины можно обработать кокосовым маслом. Очистите рану водой с мылом, а затем обработайте небольшим количеством масла. Чтобы ранка оставалась чистой, прикройте её чистой повязкой.