Когти: как постричь собаке

Зачем стричь собаке когти

Стрижка когтей это не только эстетика: из-за разросшихся когтей у собаки становятся кривыми лапы, потому что когти мешают ей правильно ходить. Ведь песики пальцеходящие животные, это означает, что всю весовую нагрузку несут их пальцы.

Длинные когти могут привести к дегенерации суставов, повреждению костей пальцев или хромоте. Кроме того, когти, впивающиеся в лапы, могут вызвать воспаление и просто вызвать боль. Слишком длинные когти ломаются, что может быть болезненным для собаки.

Как часто стричь когти собаке

То, как часто стричь когти, зависит от того, как быстро они растут, а на этом в свою очередь, влияет образ жизни пса. Собаки, которые долго и часто бегают по твердой земле и асфальту, стачивают когти и стричь их часто нет необходимости. Те же, что проводят большую часть своего времени в помещении или на мягком грунте, нуждаются в том, чтобы им подстригали когти примерно каждые 10-15 дней.

Пора стричь? Достаточно послушать, как ходит собака по твердой поверхности (например, кафельной плитке и ламинату), если слышны щелчки, значит, когти уже длинные. Пора!

Стрижка и «живая» часть, сосуды когтя

Стоит учитывать, что нежная «живая» часть когтя, куда прорастают сосуды, растет практически пропорционально длине когтя. Если позволить когтям быть слишком длинными, то, укорачивая их, вы травмируете и придётся укорачивать их «по частям», чтобы не повредить матрикс. В противном случае, будет много крови при стрижке когтей.

Подрезать когти нужно прямо перед матриксом. Как мы узнаем, где он начинается? У собак со светлыми когтями проблем с этим обычно не возникает матрикс крови темнее и его видно. У псов с тёмными когтями можно попробовать смотреть на коготь против света, тогда роговая пластика будет немного прозрачнее, и живая часть не будет пропускать свет.

Инструкция по стрижке когтей собаке

Когти лучше всего обрезать под углом 45 градусов, придерживая когтерез снизу. Можно смело обрезать когти на небольшие кусочки, каждые 2-3 миллиметра.

Затем на срезанной части когтя появятся четко видимые контуры тканей, напоминающие годичные кольца. Если видно яркий кружок посередине, матрикс близко, и не следует обрезать дальше.

При обрезке стоит делать твёрдые, быстрые надрезы, чтобы не повредить коготь, который может порваться при такой стрижке.

Чем стричь когти собаке

Для стрижки когтей лучше всего использовать специальные кусачки, немного напоминающие плоскогубцы или ножницы. Их размер должен соответствовать размеру собаки и её когтей. Многие когтерезы имеют стопор, предотвращающий слишком короткую стрижку, поэтому их использование обеспечивает безопасный уход и не требует большого опыта.

Лайфхак по стрижке когтей собаке

Когти у собаки очень твердые и для их стрижки требуются физические силы. Рекомендуется перед процедурой стрижки намочить собачьи когти. Под воздействием воды становятся немного мягче. Поэтому идеально подстричь когти после долгой прогулки в дождливый день.