Как спастись от жары, если нет кондиционера: 10 лайфхаков

Повесьте фольгу на окна в квартире без кондиционера

Вы, наверняка, замечали, что в некоторых квартирах окна заклеены фольгой. Это один из старых и простых способов защиты помещения от ярких солнечных лучей и тем самым спастись от жары без кондиционера. Фольга отражает солнце и помогает снизить температуру в квартире. Фольгу можно купить в любом хозяйственном магазине и просто закрепить на стекле малярным скотчем или мыльным раствором. Во втором случае вам, правда, придётся отдирать её ножом и мыть окна, поэтому скотч использовать удобнее.

Этот способ спастись от жары без кондиционера эффективен только в случае, если окна вашей квартиры выходят на южную сторону, и в комнате с утра до вечера светит солнце. Минус в том, что с фольгой на окнах солнечный свет почти не поступает в помещение, да и выглядит это не очень эстетично.

Наклейте тонирующие или светоотражающие плёнки на окна

Вместо фольги сейчас есть более современный вариант как спастись от жары без кондиционера – специальные тонирующие или светоотражающие плёнки, которые не блокируют естественное освещение, но при этом отражают свет. Такие плёнки затемняют стекла, но при этом не препятствуют обзору из окна. Наносить их можно самостоятельно, а в процессе эксплуатации они не требуют дополнительного ухода. Также в некоторых современных стеклопакетах встречается специальное покрытие на основе серебра, которое борется с избыточным солнечным излучением, и если окна квартиры выходят на солнечную сторону, можно заранее предусмотреть эту особенность и подумать об их установке.

Оснастите вентилятор бутылками со льдом, чтобы охладить квартиру

Чтобы соорудить этот прибор, нужен обычный напольный вентилятор и пара 1,5-литровых пластиковых бутылок. Наберите в пластиковые бутылки воду и положите в морозилку, чтобы она замерзла. Затем свяжите бутылки проволокой между собой и прикрутите к задней части вентилятора. Поставьте вентилятор в угол комнаты и направьте его в противоположную от окна сторону. Приготовьтесь к тому, что подтаявший конденсат такого самодельного кондиционера начнет стекать на пол, поэтому под вентилятор лучше подставить тазик для воды. Это поможет не только охладить комнату, если нет кондиционера, но и увлажнить воздух в доме.

Используйте шторы, экраны и жалюзи, если нет кондиционера

Когда яркий солнечный свет попадает в комнату, он может повысить температуру помещения до 10 градусов, так что шторы нужно закрывать заранее от ярких солнечных лучей. Если плотных штор нет, с этой задачей хорошо справляются жалюзи или защитные экраны, но важно помнить, что это не даст особого эффекта, если в квартире душно.

Поэтому, чтобы спастись от жары, если нет кондиционера, в утренние часы, когда температура только начинает повышаться, закройте окна, задвиньте шторы или опустите жалюзи. Этот совет особенно актуален для тех, чьи окна выходят на юг.

Проветривайте квартиру без кондиционера в определённое время

Чтобы охладить дом без кондиционера, окна следует открывать лишь под утро, когда воздух на улице прохладнее, чем в квартире. Либо делать это после десяти часов вечера, когда спадает жара. Также можно увлажнить шторы холодной водой из бутылки с распылителем и устроить сильный сквозняк, если окна квартиры расположены по обеим сторонам дома. Чтобы вода в распылителе дольше оставалась холодной, приготовьте заранее кубики льда и добавляйте их в бутылку.

Увлажняйте воздух в квартире без кондиционера

Если дома есть увлажнитель воздуха, в него можно налить ледяную воду и включать раз в полтора-два часа. Только не переусердствуйте, постоянно включенный вентилятор комфорта не добавит, и сырой воздух в квартире только создаст эффект парника. Держите наготове пару бутылок с распылителем. Можно приготовить заранее освежающий спрей, добавив в воду листья мяты или огуречную шкурку.

Поставьте бутылки в холодильник и пользуйтесь по мере необходимости. Прохладную воду можно распылять в помещении перед работающим вентилятором. Пусть ненадолго, но так вы охладите помещение без установленного кондиционера, а в комнате появится освежающий аромат.

В жару охладите постельное бельё

Если от жары невозможно уснуть, положите чистое постельное белье на пару часов в морозильную камеру в полиэтиленовом пакете. Засыпать на прохладном белье будет намного приятнее. И не забывайте, чтобы спастись от жары без кондиционера, белье и подушки должны быть из легких и дышащих тканей.

Меньше используйте духовку, плиту и утюг в жару

Вы, конечно же замечали, что от плиты и утюга в квартире становится жарко. Чтобы спастись от жары в доме без кондиционера, старайтесь в жаркие дни не готовить блюда в духовом шкафу и не гладить горы накопившегося белья. С ним ничего не случится, а вы не будете страдать от жары и обливаться потом.

Заморозьте грелку или охладите полотенце

Ещё один лайфхак — как спастись от жары в доме без кондиционера. Примите теплый душ, он понизит температуру тела и создаст иллюзию того, что температура в комнате ниже, чем есть на самом деле. Если вам очень жарко, положите на заднюю поверхность шеи прохладное влажное полотенце и подержите запястья под струей холодной воды в течение нескольких минут. От таких охлаждающих компрессов вам станет легче. Заморозьте воду в грелке или влажное махровое полотенце, обернув его в полиэтиленовый пакет, и возьмите с собой в кровать.

Чтобы охладить квартиру без кондиционера — проводите влажную уборку