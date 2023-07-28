9 мест в доме, где может прятаться плесень: срочно проверьте

Резинка уплотнителя в холодильнике

Особенно это касается нижней камеры. Когда мы открываем дверцу, туда часто попадают капли жидкости и остатки еды. Не забывайте регулярно проверять резинку и по мере необходимости протирать ее губкой или чистой салфеткой из микрофибры.

Стиральная машина

Мы очень редко вспоминаем о том, что после стирки дверцу барабана лучше оставлять приоткрытой хотя бы на полчаса. В итоге плесень разрастается на резиновой прокладке дверцы, что является одной из причин появления неприятного запаха. Еще раз напоминаем и настоятельно рекомендуем: после стирки протирайте резиновую прокладку дверцы, а также стирайте конденсат, остающийся на стекле дверцы барабана.

Бельё, оставленное в стиральной машине

Плесень может появиться не только на резиновой прокладке, но и на белье, если не развешивать его сразу после стирки. Не нужно стирать одежду перед тем, как собираетесь ехать в гости или на дачу. Если понимаете, что у вас не будет времени развесить белье после стирки, проще отложить ее на потом.

Еще одна частая ошибка — бросить в машину влажные полотенца или спортивную одежду и вспомнить о них лишь через пару дней. Если такое все же случилось, а периодически случается с каждым (никто не идеален), перестирайте одежду еще раз на самой высокой температуре, используя отбеливатель для всех типов ткани или отбеливатель с хлором.

Электрическая зубная щётка

Стоматологи предупреждают: не забывайте периодически проверять и менять насадку на такой щетке и не храните влажные щетки в шкафчиках, где плохая циркуляция воздуха способствует распространению плесени.

Бачок унитаза

Оказывается, здесь тоже часто заводится плесень, поэтому проверяйте время от времени. Ну и, конечно, не забывайте регулярно мыть унитаз. Другого способа нет.

Детские игрушки

Пластиковые и резиновые игрушки с небольшими отверстиями, которые ребенок может брать в рот или играть во время купания, тоже являются опасным источником плесени. Обязательно высушивайте игрушки после купания или тщательно их промывайте.

Детские поильники

В 2016 году детские поильники «Tommee Tippee Sippee» были сняты с производства из-за многочисленных жалоб о возникновении плесени на крышечке поильника. Конечно, тот товар был некачественным, но мы все же рекомендуем обращать больше внимание на состояние детских поильников и чашечек с пластиковыми и резиновыми деталями.

Кофейник

Если ваш кофейник выглядит так же, как этот, снимите детали, которые можно снять, промойте их под горячей водой со средством для мытья посуды и тщательно высушите. Затем залейте в кофейник уксус и включите (без всякого кофе, конечно), а после включите еще раз, залив чистую воду, чтобы уксус смыть. Еще одно место, которое можно проверить на предмет плесени — это сушка для посуды.

Косметика

Да, такое тоже бывает, и в таких случаях косметику лучше сразу выбрасывать. Помните также, что хранить косметику рекомендуют в сухих местах, потому что влажный воздух в ванной комнате является основной причиной возникновения плесени.