Факты, которые нужно знать о комарах, отправляясь на природу

Что комаров привлекает?

Пот

Комары любят запах человеческого пота и способны чувстовать его на большом расстоянии. Запах для человека может быть совсем неощутим, зато комар учует потенциальную жертву на расстоянии в 50 м и начнет ее преследовать. Поэтому заниматься спортом где-нибудь на поляне в теньке – не лучшая идея. Когда мы тренируемся, организм к тому же выделяет молочную кислоту, которая делает пот еще слаще. Это касается и садоводов-огородников: копаемся в грядках, температура тела повышается, начинаем потеть и через какое-то время замечаем, что нас «сжирают» комары.

Алкоголь

Оказывается алкоголь и запах этанола тоже привлекает насекомых, причем в ходе некоторых исследований удалось выяснить, что любимым комариным напитком является пиво.

Углекислый газ

Комарам нравятся люди, которые выделяют много углекислого газа. К такой группе можно отнести: людей с лишним весом и крупной комплекции, пожилых, беременных женщин, людей с быстрым обменом веществ. Результаты некоторых исследований доказывают, что степень привлекательности для комаров определяется генетически. Тела однихлюдей источают аттрактантные соединения, которые нравятся комарам, тогда как другие производят естественные репелленты, их отпугивающие.

Туалетная вода

Комары любят резкие запахи. Особенно им нравится парфюмерия, в состав которой входит мускус, а вот мяту и цитрусовые они, наоборот, не переносят.

Что комаров отпугивает?

Жёлтый цвет

Существует распространенное мнение, что комары терпеть не могут желтые оттенки. Факт, научно не подтвержденный, но что мешает надеть на пикник желтую футболку и проверить на собственном опыте?

Дым

Считается, что запах дыма отпугивает кровопийц, но на деле эффективна только высокая задымленность. Если, к примеру, закурить сигарету, это вряд ли поможет защититься от комаров.

Чеснок

Отпугивает вампиров-кровопийц, смешиваясь с естественным запахом тела и делая его крайне непривлекательным для насекомых. Если же боитесь, что запах чеснока отпугнет не только комаров, есть его необязательно. Можно раздавить чеснок или нарезать его на дольки и поставить на столе, где собираетесь ужинать.

Как победить отёки и зуд от укусов комаров

Кровь пьют только самки комаров, потому что в ней содержатся белки и железо, необходимые для откладывания яиц. Самцы же питаются цветочным нектаром и живут в три раза меньше самок.

Прежде, чем пить кровь, самка вводит под кожу свою слюну с антикоагулянтами, которые не дают крови свертываться. Слюна комаров токсична для человека. Именно она является главной причиной зуда и отека, причем у некоторых людей и зуд, и отечность выражена намного сильнее и проходит дольше, чем у других. Тогда на месте укусов надолго остаются красные болезненные шишки, которые многие расчесывают до крови. Это аллергическая реакция, которой страдают около 20 % людей на протяжении всей жизни.