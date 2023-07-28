«Боимся за детей»: куда жаловаться, если собаку выгуливают без намордника

«В нашем доме проживает семья с собакой породы ротвейлер. Мы не против домашних животных при соблюдении всех правил безопасности. Но дело в том, что хозяин выгуливает собаку без намордника. Вроде бы она не агрессивна, но вечером, когда на площадке собираются дети, бегают и играют, может проявлять беспокойство, громко лаять и иногда даже кидаться. Просили хозяина по-хорошему надеть намордник, но он говорит, что пес у него не опасный, к тому же он на поводке. Боимся за детей, как нам быть в этой ситуации?» — Елена

Денис Федоров, юрист , Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Народный контроль и Законность»

«Елена, вы описали одну из частых причин конфликтов между соседями. И часто разрешить ситуацию мирным путем не представляется возможным. Важным правовым вопросом в данной теме являются порядок обращения свидетелей правонарушения в органы власти и ответственность за выгул собак без намордника и в запрещённых для выгула местах.

Увы, единый закон, регулирующий данные правоотношения, в России не принят. В разных субъектах РФ городское законодательство самостоятельно устанавливает нормы содержания и выгула собак («Правила содержания домашних животных»), действующие на территории того или иного населённого пункта. Становясь владельцем собаки (любой породы), каждый гражданин обязан изучить их и следовать предписаниям, установленным местным законом.

Между тем, согласно п. 1 ст. 137 Гражданского кодекса Российской Федерации к животным применяются общие правила об имуществе, поскольку иное не установлено ни законом, ни иными правовыми актами. Бремя содержания принадлежащего имущества (домашнего животного, являющегося источником повышенной опасности, в данном случае) в силу ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации возложено на собственника.

То есть, если поведение собаки или иные проявления жизнедеятельности четвероногого друга человека затрагивают интересы других людей, ответственность, в том числе и за безопасность, несёт именно владелец источника повышенной опасности, а не дети, гуляющие на детской площадке и их родители.

Тем более, что п. 4 ст. 15 4. ФЗ «Об ответственном обращении с животными» запрещает осуществлять выгул собак на детских площадках, на территориях учреждений здравоохранения, образования и культуры (кроме городских лесов, скверов, парков) и спорта.

Итак, в ситуации с владельцем ротвейлера вы можете предпринять следующие меры:

Шаг первый. Проведите беседу с владельцем собаки и озвучьте просьбу прекратить выгул собаки близ детской площадки. Желательно собрать 2-3 свидетелей, которые впоследствии смогут подтвердить ваш разговор.

Шаг второй. Если владелец собаки просьбу игнорирует, обратитесь в правоохранительные органы. Это проще всего сделать, позвонив по телефону «112». Обеспечьте присутствие свидетелей, которые вместе с вами смогут дать прибывшему наряду объяснения по факту правонарушения. Их присутствие крайне необходимо: даже если к моменту приезда полиции любитель животных со своим четвероногим другом удалился в неизвестном направлении, заметая следы путём смены одежды, стрижки, используя парик и прочие средства маскировки – свидетели всегда смогут подтвердить факт нарушения данным гражданином законодательства РФ и иных, не делающих ему чести, действий.

Шаг третий. Обратитесь с заявлением к участковому уполномоченному по вашему району для проведения проверки по факту нарушения действующего законодательства РФ (ФЗ «Об ответственном обращении с животными»).

Возможно, вызова наряда полиции и беседы владельца собаки с участковым уполномоченным будет достаточно, чтобы нарушитель пересмотрел свое поведение и с большей ответственностью отнесся к безопасности гуляющих детей и взрослых.

Если же владелец собаки пренебрегает предписаниями, причиняет другим гражданам моральный или материальный ущерб, полностью или частично игнорирует конкретные запреты – пора переходить к еще более решительным действиям.

Шаг четвертый. Обратитесь в суд с исковым заявлением о компенсации морального (или материального в случае нанесения какого-либо ущерба) вреда. Поверьте, он будет на вашей стороне».