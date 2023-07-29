Трамп намерен бороться за президентское кресло, несмотря на все препятствия

По словам претендующего на президентскую должность Трампа, конституция страны не препятствует ему баллотироваться на пост главы государства и вести предвыборную кампанию. Так бывший лидер Белого дома ответил журналистам на вопрос: намерен ли он продолжать борьбу за пост президента после выдвинутых обвинений.

Недавно Дональду Трампу предъявили еще одно обвинение по двум параграфам: уничтожение видеозаписей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго во Флориде. Также бывшего президента США обвинили в «умышленном сокрытии документов, связанных с национальной обороной США».

Общее число обвинений, которые были выдвинуты против него в уголовном деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов правительства, составляет порядка 40.