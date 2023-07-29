Трамп намерен бороться за президентское кресло, несмотря на все препятствия

04:52 2023-07-29

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что не собирается сдаваться и останавливать борьбу за пост главы Белого дома, даже если по выдвинутым обвинениям его признают виновным.

По словам претендующего на президентскую должность Трампа, конституция страны не препятствует ему баллотироваться на пост главы государства и вести предвыборную кампанию. Так бывший лидер Белого дома ответил журналистам на вопрос: намерен ли он продолжать борьбу за пост президента после выдвинутых обвинений.

Недавно Дональду Трампу предъявили еще одно обвинение по двум параграфам: уничтожение видеозаписей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго во Флориде. Также бывшего президента США обвинили в «умышленном сокрытии документов, связанных с национальной обороной США».

Общее число обвинений, которые были выдвинуты против него в уголовном деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов правительства, составляет порядка 40.