Лукашенко провел кадровые перестановки в Вооруженных Силах Беларуси

Глава Беларуси Александр Лукашенко утвердил несколько указов, согласно которым в белорусской армии должны будут проведены кадровые назначения.

Так, пост руководителя главного разведывательного управления (ГРУ) теперь занимает генерал-майор Владимир Куприянюк. Руслан Косыгин уволен с должности в запас по возрасту, за ним сохранено право ношения военно формы одежды и знаков различия.

Начальником штаба, первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования ВС, стал полковник Александр Лавренов.

Кадровые перестановки были сделаны также в руководстве главной военной инспекции ВС. Ее начальником, вместо генерал-майора Ивана Богуславского президент поставил генерал-майора Андрея Горбатенко, который ранее возглавлял суворовско военное училище.

Богуславский уволен в запас по возрасту, за ним остается право ношения военной формы одежды и знаков различия.

Руководить военным училищем теперь будет полковник Дмитрий Кучук.