Зеленский подписал закон об изменении даты празднования Рождества в Украине

Согласно закону от 28 июля празднование Дня украинской государственности перенесено на 15 июля, а День защитников Украины теперь будет отмечаться 1 октября, а не 14 октября.

Изменения относительно Рождества внесены в связи с объявлением Украинской Греко-Католической Церковью (УГКЦ) изменений в праздновании богослужебных праздников.

6 февраля 2023 года глава этой Церкви Святослав Шевчук объявил об отходе от использовавшегося до сих пор юлианского календаря и переходе с 1 сентября на новый стиль празднования постоянных праздников.

Святослав Шевчук указал, что верующие, не готовые к таким изменениям, смогут пользоваться юлианским календарем до 2025 года. Он также заверил, что изменение богослужебного календаря является результатом консультаций с духовенством и прихожанами.

Раньше Рождество праздновали 7 января. В случае переносимых праздников, таких как Пасха, существующие правила будут сохранены.