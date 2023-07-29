Наемные подразделения ЧВК «Вагнер» собираются у польской границы

Матеуш Моравецкий заявил, что более ста наемников из ЧВК «Вагнер» концентрируются у польско-белорусской границы недалеко от Гродно и Сувалкского перешейка.

Это, безусловно, является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши.

Кроме того Моравецкий уверен, что вагнеровцы, переодетые в форму белорусских пограничников, собираются помогать мигрантам проникать в Польшу. Возможно, бойцы «Вагнера» и сами будут переходить границу как нелегалы.

По словам польского премьера, вагнеровцы намерены дестабилизировать Польшу, а проникнув на территорию страны, они создадут «дополнительные риски».