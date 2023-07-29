Путин: Украина попросила нас вывести свои войска из-под Киева

«После того, как наши войска ушли из Киева, а нас попросили сделать это, чтобы создать условия для окончательного мирного договора, власти в Киеве вышли из всех предыдущих договоренностей», — заявил Путин во время встречи с лидерами африканских стран.

Кто именно попросил Россию вывести войска, президент не уточнил. Он пояснил, что не хочет раскрывать подробности договоренностей, считая такой шаг неправильным.

В ходе своего выступления Путин также заявил, что зачинщиком конфликта в Украине является Запад, который начал втягивать Украину в НАТО. Он подчеркнул, что нейтральный статус Украины имеет для России принципиальное значение.