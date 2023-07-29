Макрон подписал указ о введении во Франции жесткого режима экономии воды

Во Франции действуют ограничения на потребление воды. В отдельных регионах, где температура превышает 40 градусов тепла, пожары вспыхивают каждый день. К северу от Марселя огонь уничтожил 20 гектаров леса.

Французы также борются с поверхностной засухой — на первых двух метрах почвы мало влаги, поэтому растения сухие, риск возгорания огромен, предупреждают эксперты, слова которых цитирует газета Le Parisien.

«Это конец эпохи изобилия. Всем гражданам, промышленности, сфере услуг, сельскому хозяйству и городам необходимо использовать этот ресурс, который становится все более дефицитным, более экономно. Мы начинаем экономить воду», — заявил Макрон.

Во вторник, 25 июля, президент Франции обнародовал План экономии воды, целью которого является сокращение потребления этого ресурса по всей стране на 10% к 2030 году.