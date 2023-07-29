FT: ВСУ используют северокорейские ракеты для обстрела российских позиций

Об этом рассказали в интервью Financial Times украинские военные, эксплуатирующие реактивные системы залпового огня «Град».

Командир артиллерийского расчета сообщил журналистам, что его подчиненные предпочитали не использовать северокорейские ракеты, если бы была альтернатива. Один из военнослужащих подчеркнул, что при пуске ракет из КНДР лучше не приближаться к установке, потому что «они очень ненадежны и иногда ведут себя странно».

Большая часть этих боеприпасов была произведена в 1980-х и 1990-х годах. В ВСУ пояснили, что северокорейские ракеты были получены «дружественной» страной, а затем доставлены в Украину. Они отказались предоставить дополнительную информацию.

В Минобороны Украины предположили, что ракеты изначально принадлежали российской армии.