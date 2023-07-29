Welt am Sonntag: На стороне ВСУ воюют немецкие экстремисты

На самом деле их может быть и больше, но собираются данные только о людях, имеющих связи с экстремизмом.

Службы безопасности Германии зафиксировали выезд из страны 61 человека, «связанных с экстремизмом или политически мотивированными преступлениями», в том числе как правых, так и левых экстремистов. Из этой группы 39 человек покинули Германию «с намерением принять участие в боевых действиях».

Издание сообщает, что 5 из них воюют на стороне России и 34 на стороне Украины. По большинству из них в Берлине есть конкретная информация об их участии в войне.

Поскольку власти Германии собирают информацию только о людях, связанных с экстремизмом, они не включают, например, многих бывших солдат бундесвера, которые вступили в Интернациональный легион в составе украинской армии.