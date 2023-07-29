Политолог Бекман предупредил о возможной оккупации Западной Украины натовскими военными

Как считает Йохан Бекман, натовские войска могут вторгнуться на территорию Украины под прикрытием заранее организованных провокаций.

Политолог Бекман:

Вариант оккупации территорий Западной Украины войсками НАТО действительно существует, но для этого нужны провокации. Тогда страны Запада смогут объяснить своему населению необходимость вторжения в Украину.

По мнению аналитика, организовывать соответствующие сценарии будет спецслужба Британии.

Бекман полагает, что нападение на Крымский мост — это как раз работа британских спецслужб, которые, к несчастью, отлично умеют устраивать подобные теракты. Они способны организовать подходящую провокацию, которая будет оправданием для введения западных войск в Украину. По мнению политолога, «это очень опасная ситуация».