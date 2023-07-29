Политолог Бекман предупредил о возможной оккупации Западной Украины натовскими военными

20:52 2023-07-29

Страны НАТО могут пойти на масштабную провокацию, чтобы создать повод для введения своих войск на территорию Украины. Об этом рассказал политолог из Финляндии. Информация передана БЕЛТА.

Как считает Йохан Бекман, натовские войска могут вторгнуться на территорию Украины под прикрытием заранее организованных провокаций.

Политолог Бекман:

Вариант оккупации территорий Западной Украины войсками НАТО действительно существует, но для этого нужны провокации. Тогда страны Запада смогут объяснить своему населению необходимость вторжения в Украину.

По мнению аналитика, организовывать соответствующие сценарии будет спецслужба Британии.

Бекман полагает, что нападение на Крымский мост — это как раз работа британских спецслужб, которые, к несчастью, отлично умеют устраивать подобные теракты. Они способны организовать подходящую провокацию, которая будет оправданием для введения западных войск в Украину. По мнению политолога, «это очень опасная ситуация».