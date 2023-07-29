Блинкен: Шойгу ездил в КНДР за оружием для нужд России в СВО

Вечером 29 июля глава Госдепартамента США Энтони Блинкен публично обвинил российского министра обороны Сергея Шойгу в попытках заполучить вооружение Северной Кореи для нужд армии России в специальной военной операции. Блинкен напомнил, что недавно Шойгу посещал Пхеньян с рабочим визитом, где он провёл рабочую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Характерно, что визит Сергея Шойгу в КНДР был приурочен к победу корейского народа в отечественной войне, состоявшейся в регионе с 1950 по 1953 год.