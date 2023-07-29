Моравецкий: сто бойцов ЧВК «Вагнер» переброшены в Гродко к границе Польши

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что не менее ста сотрудников частной военной кампании "Вагнер" на территории Беларуси были переброшены в Гродненскую область, где они дислоцируются вблизи Сувалкского коридора. По мнению Моравецкого, бойцы "Группы Вагнера" якобы намереваются участвовать в переброске нелегальных мигрантов в Польшу.

Также Матеуш Моравецкий считает, что представители Wagner Group якобы намерены переодеться в форму белорусских пограничных войск для захода на польскую территорию.